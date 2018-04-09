На Тернопільщині – автотроща з потерпілими

На автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка». В Тернопільському районі не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та VOLKSWAGEN VENTO.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, автівку занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху.В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів'янина.Тілесні ушкодження, переломи отримали водій та троє пасажирів з ЗАЗ. Потрапив до лікарні і чотирирічний хлопчик з автівки VOLKSWAGEN.Триває слідство.