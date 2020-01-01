Пасажир таксі у Луцьку погрожував водієві пістолетом





Про це Інформаційному агентству



Так, декілька чоловіків викликали таксі служи «Opti», аби доїхати за адресою Боровця, 13. Але, приїхавши на місце, вони відмовилися розплачуватися з таксистом.



Як розповів сам водій, один із пасажирів, які були в нетверезому стані, навіть погрожував йому пістолетом, бо не хотів розплачуватись за дорогу. Пасажири вийшли з машини та втекли у напрямку 5-ї школи.



Наразі водій таксі зв'язується з поліцією через напад.

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