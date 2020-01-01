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Пасажир таксі у Луцьку погрожував водієві пістолетом

Пасажир таксі у Луцьку погрожував водієві пістолетом
Нетверезі пасажири відмовилися розплачуватися у Луцьку з таксистом за проїзд, а один із них навіть погрожував водію зброєю.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли свідки.

Так, декілька чоловіків викликали таксі служи «Opti», аби доїхати за адресою Боровця, 13. Але, приїхавши на місце, вони відмовилися розплачуватися з таксистом.

Як розповів сам водій, один із пасажирів, які були в нетверезому стані, навіть погрожував йому пістолетом, бо не хотів розплачуватись за дорогу. Пасажири вийшли з машини та втекли у напрямку 5-ї школи.

Наразі водій таксі зв'язується з поліцією через напад.

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Теги: таксі, водій, Луцьк
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