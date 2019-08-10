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У Луцьку встановили сім станцій моніторингу якості повітря. ВІДЕО

У Луцьку встановили сім станцій моніторингу якості повітря. ВІДЕО
У Луцьку встановили сім станцій моніторингу якості повітря «екотруба». Ці прилади допомагають контролювати рівень забруднення повітря в обласному центрі.

Про це повідомляє UA.Волинь.

Систему моніторингу якості повітря встановили за грантові кошти.

Ініціатор проєкту Дмитро Климук розповів: "Залучили 13,5 тисяч гривень. І близько шести - своїх. І закупили сім таких пристроїв громадського моніторингу якості повітря. Ми ставили за мету, щоб мати додаткову інформацію про якість повітря в місті Луцьку".

Ігор Пус мешкає в районі вулиці Львівської. Чоловік демонструє прилад, який перевіряє, з його слів, стан і якість повітря. Окрім цього, каже, датчики на пристроях показують погодні умови, які моніторить це через мобільний додаток.

"Поставили під дашком, вона не затікає, провід підключений до 220 в розетку, підключений до інтернету і воно в автоматичному режимі передає всі дані. Коли прокинуся перше, що роблю - заходжу в програму і бачу, які тут показники. На даний момент у нас 49 балів - це повітря є чисте, є по пилу, температура повітря, вологість. Ще є карта повітря, де встановлені інші такі датчики і можна порівняти повітря, де краще, де гірше. Сморід з’являється в травні. І на сьогоднішній день хай ці датчики не сертифіковані, але вони вже стоять. І вже не треба доказувати, що щось там засмерділо, а це явні будуть цифри", - каже Ігор Пус.

На Вишкові з таких екотруб тиждень тому встановили на будинку Петра Мельничука.

"У нас є кілометрова зона очисних споруд і коли вітер повертається із заходу на схід, з’являються неприємні запахи. На сьогоднішній день повітря хороше, вчора було гірше. Думаю, що сам пік неякісного повітря буде літом", - каже лучанин Петро Мельничук.

Встановили прилади моніторингу якості повітря на вулиці Дубнівській, Володимирській, Львівській, 33-му та 40-му кварталах, у мікрорайонах Вишків, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак: "На жаль, в цій системі немає центру міста, району Відродження, де час від часу бувають скарги громадян. Ця система, на мою думку, вона доповнює інформацію про картину про забруднення в місті Луцьку, але орієнтуватися тільки на цю систему, на жаль, не можна. Є стаціонарні пункти спостережень, за ним здійснюють контроль Волинський гідрометцентр. Об’єднуючи всі показники, ми будемо бачити більш точну картину якості повітря у Луцьку".


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Теги: прилади, екотруба, екологія, Луцьк
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