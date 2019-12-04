На Волині шукають шахрайку, яка підмінила 100 доларів на сувенірні





Про це повідомляє "



Жінка розповіла, що мала намір обміняти грошові кошти в пункті обміну валют, який розташований в магазині «Вопак» на проспекті Дружби 2а. Невідома особа жіночої статі (низького зросту, віком близько 50 років), запропонувала їй обміняти гроші, бо була велика черга.



Заявниця погодилась і дала цій особі 100 доларів США, котру невідома особа підмінила на сувенірну з написом «Сувенір».



Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).



Поліція просить при упізнанні особи на фотографії з камер відеоспостереження повідомити на лінію 102 або за номерами 03344 3 30 59 або 050 484 53 07. Правоохоронці гарантують конфеденційність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го березня в Нововолинську біля обмінника одна жінка ошукала іншу на 100 доларів. В той же день до Нововолинського відділення поліції надійшла заява від громадянки П.Про це повідомляє " БУГ ".Жінка розповіла, що мала намір обміняти грошові кошти в пункті обміну валют, який розташований в магазині «Вопак» на проспекті Дружби 2а. Невідома особа жіночої статі (низького зросту, віком близько 50 років), запропонувала їй обміняти гроші, бо була велика черга.Заявниця погодилась і дала цій особі 100 доларів США, котру невідома особа підмінила на сувенірну з написом «Сувенір».Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).Поліція просить при упізнанні особи на фотографії з камер відеоспостереження повідомити на лінію 102 або за номерами 03344 3 30 59 або 050 484 53 07. Правоохоронці гарантують конфеденційність.

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