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На дорожню розмітку в Луцьку витратять два мільйони

На дорожню розмітку в Луцьку витратять два мільйони
На роботи з нанесення дорожньої розмітки спеціальними густими фарбами та холодними пластиковими матеріалами цьогоріч планують витратити до двох мільйонів гривень.

Про це інформує видання Волинь online

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Аукціон розпочнуть 25 березня. Строк виконання робіт – до кінця року, очікувана вартість становить два мільйони гривень.

Технічне завдання передбачає виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки спеціальними густими фарбами та холодними пластиковими матеріалами) у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2010 з попереднім очищенням покриття в міських умовах. Ширина ліній поздовжньої розмітки – 0,1 м.

Об’єми виконання робіт:

– нанесення суцільної подвійної осьової розмітки (1.3) фарбою – 18.0 км;

– нанесення суцільної одинарної розмітки (1.1) фарбою – 16.0 км;

– нанесення розмітки 1.5 – 15.0 км, 1.6 – 8,0 км, 1.7 – 1.5 км, 1.11 – 0.9 км;

– нанесення розмітки 1.12, 1.15, 1.16.1-16.3, 1.29, 1.30 фарбою – 750 метрів квадратних;

– нанесення розмітки 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.19, 1.20 фарбою – 8500 метрів квадратних;

– нанесення дорожньої розмітки 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18 за допомогою холодних пластикових матеріалів по асфальтобетону – 1000 метрів квадратних;

– демаркація дорожньої розмітки – 350 метрів квадратних.

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Теги: дорога, розмітка, волинь
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