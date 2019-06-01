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Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг
8-го березня у Нововолинську відбувся благодійний забіг «Допоможи почути». Для маленького Матвійка Барчука, який не чує, вдалося зібрати 10 280 гривень.

Про це повідомила організатор Надія Самох, — пише БУГ.

Забіг розпочався 8-го березня о 7:00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.

Охочих долучитися до святкової, ранкової пробіжки виявилось 76 осіб.

"Це було насправді дуже круто! Мене особисто емоції переповнюють. Для Матвійка ми зібрали 10 280 гривень. Я вкотре переконуюсь, що наше місто найкраще", – поділилася Надія.

Мама хлопчика Анна Барчук висловила слова вдячності всім, хто долучився до марафону.

"Дякуємо Надія Самох та її команді за допомогу для нашого сина. Ми Вам дуже вдячні та безмежно щасливі!!! А також дякуємо всім, хто долучився!!! Здоров’я вам та позитивних емоцій!!!"- написала Анна у фесбуці.

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг

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Теги: нововолинськ, забіг, хвороба
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