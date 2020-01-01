Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус
Сьогодні, 08:31
Станом на неділю, 8 березня, випадків зараженя новим коронавірусом не виявлено лише в одній країні Європейського союзу - на Кіпрі.
Про це пише УНН із посиланням на дані карти поширення коронавірусу при університеті Джона Хопкінса.
Так, за даними карти, на якій відстежують випадки зараження COVID-19, жодного випадку не зафіксовано на Кіпрі.
Ця країна стала єдиною серед країн Європейського союзу, де ще не було виявлено позитивних тестів коронавірусу.
З європейських країн, які не є членами ЄС, випадків зараження COVID-19 не виявлено в Албанії, Туреччині та Чорногорії.
На даними карти станом на 14:00 8 березня у світі зареєстровано 107 351 випадок зараження коронавірусом, з них 3 646 - летальні. Вилікуватися від коронавірусу вдалося 60 558 особам.
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Про це пише УНН із посиланням на дані карти поширення коронавірусу при університеті Джона Хопкінса.
Так, за даними карти, на якій відстежують випадки зараження COVID-19, жодного випадку не зафіксовано на Кіпрі.
Ця країна стала єдиною серед країн Європейського союзу, де ще не було виявлено позитивних тестів коронавірусу.
З європейських країн, які не є членами ЄС, випадків зараження COVID-19 не виявлено в Албанії, Туреччині та Чорногорії.
На даними карти станом на 14:00 8 березня у світі зареєстровано 107 351 випадок зараження коронавірусом, з них 3 646 - летальні. Вилікуватися від коронавірусу вдалося 60 558 особам.
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