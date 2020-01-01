Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус





Про це



Так, за даними карти, на якій відстежують випадки зараження COVID-19, жодного випадку не зафіксовано на Кіпрі.



Ця країна стала єдиною серед країн Європейського союзу, де ще не було виявлено позитивних тестів коронавірусу.



З європейських країн, які не є членами ЄС, випадків зараження COVID-19 не виявлено в Албанії, Туреччині та Чорногорії.



На даними карти станом на 14:00 8 березня у світі зареєстровано 107 351 випадок зараження коронавірусом, з них 3 646 - летальні. Вилікуватися від коронавірусу вдалося 60 558 особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на неділю, 8 березня, випадків зараженя новим коронавірусом не виявлено лише в одній країні Європейського союзу - на Кіпрі.Про це пише УНН із посиланням на дані карти поширення коронавірусу при університеті Джона Хопкінса.Так, за даними карти, на якій відстежують випадки зараження COVID-19, жодного випадку не зафіксовано на Кіпрі.Ця країна стала єдиною серед країн Європейського союзу, де ще не було виявлено позитивних тестів коронавірусу.З європейських країн, які не є членами ЄС, випадків зараження COVID-19 не виявлено в Албанії, Туреччині та Чорногорії.На даними карти станом на 14:00 8 березня у світі зареєстровано 107 351 випадок зараження коронавірусом, з них 3 646 - летальні. Вилікуватися від коронавірусу вдалося 60 558 особам.

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