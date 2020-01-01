Танці та співи: у Шацьку вітали жінок з 8 березня





Присутніх у залі жінок привітали голова Шацької районної ради Сергій Карпук, перший заступник голови Шацької райдержадміністрації Віктор Плейтух, заступник голови Шацької селищної ради (ОТГ) Віталій Яльницький та директор Шацького фахового лісового коледжу Ігор Жмурко,-



«Усе найдорожче, що є у нашому житті, пов’язане з жінкою – ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, милі дочки й онучки! Саме Ви нам даруєте такі чудові відчуття, як почуття батьківства, щастя, радості, надії, кохання. Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою.



І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку у вік продовжується рід людський на землі» – наголосив перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Плейтух.



Виступаючі побажали винуватцям свята міцного здоров’я, нев`янучої молодості, радості, краси. Щоб у кожній родині завжди панувала злагода, мир та добробут, щоб сонце завжди зігрівало жіночу душу, а вдома та на роботі зустрічали розуміння і підтримку від чоловіків.



Представники районної та місцевої влади за сумлінну працю, наполегливість, активну життєву позицію, відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня нагородили жіночий актив району Почесними грамотами Шацької районної державної адміністрації, Шацької районної ради та Шацької ОТГ.



Директор Шацького фахового лісового коледжу Ігор Жмурко також відзначив Грамотами кращих викладачів лісового коледжу. Ігор Васильович побажав усім жінкам завжди бути усміхненими, сповнені надій і оптимізму та здійснення усіх життєвих планів та мрій. А студент лісового коледжу Іван Горайчук виконав на флейті чудову музичну мелодію.



Голова Шацької районної Спілки Афганістану Володимир Носуліч за підтримку та розвиток ветеранського руху в районі відзначив Грамотою від обласної ветеранської організації Ніну Вирович, директора місцевого Будинку культури.



Підсилили урочистість свята концерт організований працівниками відділу культури райдержадміністрації та районним Будинком культури за участі студентів лісового коледжу, аматорів району, вихованці БДЮТ та музичної школи, які представили пісенні, музичні та танцювальні номери.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні свята, 6 березня, в актовому залі Шацького фахового лісового коледжу імені Валентина Сулька відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.Присутніх у залі жінок привітали голова Шацької районної ради, перший заступник голови Шацької райдержадміністрації Віктор Плейтух, заступник голови Шацької селищної ради (ОТГ)та директор Шацького фахового лісового коледжу Ігор Жмурко,- пише Кордон.«Усе найдорожче, що є у нашому житті, пов’язане з жінкою – ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, милі дочки й онучки! Саме Ви нам даруєте такі чудові відчуття, як почуття батьківства, щастя, радості, надії, кохання. Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою.І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку у вік продовжується рід людський на землі» – наголосив перший заступник голови райдержадміністраціїВиступаючі побажали винуватцям свята міцного здоров’я, нев`янучої молодості, радості, краси. Щоб у кожній родині завжди панувала злагода, мир та добробут, щоб сонце завжди зігрівало жіночу душу, а вдома та на роботі зустрічали розуміння і підтримку від чоловіків.Представники районної та місцевої влади за сумлінну працю, наполегливість, активну життєву позицію, відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня нагородили жіночий актив району Почесними грамотами Шацької районної державної адміністрації, Шацької районної ради та Шацької ОТГ.Директор Шацького фахового лісового коледжутакож відзначив Грамотами кращих викладачів лісового коледжу. Ігор Васильович побажав усім жінкам завжди бути усміхненими, сповнені надій і оптимізму та здійснення усіх життєвих планів та мрій. А студент лісового коледжувиконав на флейті чудову музичну мелодію.Голова Шацької районної Спілки Афганістануза підтримку та розвиток ветеранського руху в районі відзначив Грамотою від обласної ветеранської організації Ніну Вирович, директора місцевого Будинку культури.Підсилили урочистість свята концерт організований працівниками відділу культури райдержадміністрації та районним Будинком культури за участі студентів лісового коледжу, аматорів району, вихованці БДЮТ та музичної школи, які представили пісенні, музичні та танцювальні номери.

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