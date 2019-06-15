У Володимирі-Волинському обрали красуню міста





Після кількох годин конкурсів та дефіле журі обрало володарку звання «Княжна Володимира-2020», -



Нею стала володимирчанка Олеся Василець.



Дівчина також здобула перемогу в номінаціях «Міс глядацьких симпатій» та «Міс красномовність».



Олеся – майбутня випускниця НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3-ліцей». Дівчина добре навчається, нещодавно з колегою навіть здобула призове місце на форумі-конкурсі бізнесових ідей школярів Волинської області «Зробимо Волинь кращою». Також нещодавно брала участь у місцевому конкурсі «Бізнес ініціатива серед молоді».



Княжна Володимира-2020 закінчила музичну школу, любить грати на фортепіано, співати, танцювати, дефілювати.



Про себе дівчина говорить: «Люблю все і всіх, завжди рухаюсь тільки вперед і постійно працюю над власним розвитком...».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 8 березня десятеро вродливих дівчат вийшли на сцену районного будинку культури, аби позмагатися за корону і титул «Княжна Володимира-2020».Після кількох годин конкурсів та дефіле журі обрало володарку звання «Княжна Володимира-2020», - пише Район.Володимир-ВолинськийНею стала володимирчанкаДівчина також здобула перемогу в номінаціях «Міс глядацьких симпатій» та «Міс красномовність».Олеся – майбутня випускниця НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3-ліцей». Дівчина добре навчається, нещодавно з колегою навіть здобула призове місце на форумі-конкурсі бізнесових ідей школярів Волинської області «Зробимо Волинь кращою». Також нещодавно брала участь у місцевому конкурсі «Бізнес ініціатива серед молоді».Княжна Володимира-2020 закінчила музичну школу, любить грати на фортепіано, співати, танцювати, дефілювати.Про себе дівчина говорить: «Люблю все і всіх, завжди рухаюсь тільки вперед і постійно працюю над власним розвитком...».

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