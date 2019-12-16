Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети





Про це



Такі квіти як троянди вартують від 30 гривень до 100 за одну, тюльпани – від 20 гривень, гвоздики – від 15-ти, а хризантеми – від 40 гривень. Крокуси продають від 50-ти.



Можна знайти і підсніжники чи котики верби. Їх продають значно дешевше – від 10-ти гривень за букетик.



Журналістам продавці розповідають – підсніжники вирощують у себе вдома, бо лісову красу нищити шкода, кажуть: "а якщо кожен буде зривати, що лишиться?"



Складаючи букети, продавці враховують вартість квітів поштучно плюс декоративне оформлення, залежить від складності роботи.



Складені квіткові композиції продають від 100-150 гривень. А простіші букети – від 50 до 150, залежно від квітів та їх кількості.



За нестандартні квіти як цикламенти чи верес просять 120 та 70 гривень відповідно.



Гіацинти ж – від 35-50 гривень. Іриси – від 45-ти. Примулки у горщечках забирають за 30-50 гривень.



За спостереженнями журналістів, чоловіки обирали більші букети, а квіткові композиції частіше брали у якості спільного сімейного подарунку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами продавців "живого" краму, найнижчі ціни ставили на ринку, дорожче – у квіткових магазинах.Про це пише "Буг" Такі квіти як троянди вартують від 30 гривень до 100 за одну, тюльпани – від 20 гривень, гвоздики – від 15-ти, а хризантеми – від 40 гривень. Крокуси продають від 50-ти.Можна знайти і підсніжники чи котики верби. Їх продають значно дешевше – від 10-ти гривень за букетик.Журналістам продавці розповідають – підсніжники вирощують у себе вдома, бо лісову красу нищити шкода, кажуть: "а якщо кожен буде зривати, що лишиться?"Складаючи букети, продавці враховують вартість квітів поштучно плюс декоративне оформлення, залежить від складності роботи.Складені квіткові композиції продають від 100-150 гривень. А простіші букети – від 50 до 150, залежно від квітів та їх кількості.За нестандартні квіти як цикламенти чи верес просять 120 та 70 гривень відповідно.Гіацинти ж – від 35-50 гривень. Іриси – від 45-ти. Примулки у горщечках забирають за 30-50 гривень.За спостереженнями журналістів, чоловіки обирали більші букети, а квіткові композиції частіше брали у якості спільного сімейного подарунку.

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