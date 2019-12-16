вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети

Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети
За словами продавців "живого" краму, найнижчі ціни ставили на ринку, дорожче – у квіткових магазинах.

Про це пише "Буг".

Такі квіти як троянди вартують від 30 гривень до 100 за одну, тюльпани – від 20 гривень, гвоздики – від 15-ти, а хризантеми – від 40 гривень. Крокуси продають від 50-ти.

Можна знайти і підсніжники чи котики верби. Їх продають значно дешевше – від 10-ти гривень за букетик.

Журналістам продавці розповідають – підсніжники вирощують у себе вдома, бо лісову красу нищити шкода, кажуть: "а якщо кожен буде зривати, що лишиться?"

Складаючи букети, продавці враховують вартість квітів поштучно плюс декоративне оформлення, залежить від складності роботи.

Складені квіткові композиції продають від 100-150 гривень. А простіші букети – від 50 до 150, залежно від квітів та їх кількості.

За нестандартні квіти як цикламенти чи верес просять 120 та 70 гривень відповідно.

Гіацинти ж – від 35-50 гривень. Іриси – від 45-ти. Примулки у горщечках забирають за 30-50 гривень.

За спостереженнями журналістів, чоловіки обирали більші букети, а квіткові композиції частіше брали у якості спільного сімейного подарунку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: володимир, квіти, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському обрали красуню міста
Сьогодні, 06:12
Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети
Сьогодні, 05:12
Який мед може бути небезпечним: поради медиків
Сьогодні, 04:15
В Європі зафіксували рекордно теплу зиму
Сьогодні, 03:07
Танці та співи: у Шацьку вітали жінок з 8 березня
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
У Володимирі-Волинському святкували День Соборності України. ФОТО У Володимирі-Волинському святкували День Соборності України. ФОТО
23 січень, 08:12
Володимир-Волинська школа святкувала 80-річний ювілей Володимир-Волинська школа святкувала 80-річний ювілей
16 грудень, 2019, 07:14
У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО
05 грудень, 2019, 21:36
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
19 серпень, 2019, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському обрали красуню міста
Сьогодні, 06:12
 0
Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети
Сьогодні, 05:12
 0
Який мед може бути небезпечним: поради медиків
Сьогодні, 04:15
 0
В Європі зафіксували рекордно теплу зиму
Сьогодні, 03:07
 0
Танці та співи: у Шацьку вітали жінок з 8 березня
Сьогодні, 02:15
 0
Медіа
відео
1/8