Курс валют у Луцьку на 9 березня





Євро при купівлі становить – 27.60, продажу – 28.00.



Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 6.50

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