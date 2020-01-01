вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 9 березня

Курс валют у Луцьку на 9 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.60, а продаж – 25.00.

Євро при купівлі становить – 27.60, продажу – 28.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 6.50

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19-річна студентка з Волині створила бренд вишитих футболок
Сьогодні, 09:31
9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус
Сьогодні, 08:31
Луцькі баскетболісти програли у матчі з франківською «Говерлою»
Сьогодні, 07:21
Схожі новини
Долар і євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 6 березня Долар і євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 6 березня
06 березень, 08:43
Курс валют у Луцьку на 5 березня Курс валют у Луцьку на 5 березня
05 березень, 09:01
Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня
04 березень, 08:55
Курс валют у Луцьку на 3 березня Курс валют у Луцьку на 3 березня
03 березень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19-річна студентка з Волині створила бренд вишитих футболок
Сьогодні, 09:31
 0
9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус
Сьогодні, 08:31
 0
Луцькі баскетболісти програли у матчі з франківською «Говерлою»
Сьогодні, 07:21
 0
Медіа
відео
1/8