вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати

9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.

Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість. Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день, - пише УНІАН.

Що сьогодні не можна робити

- В цей день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не відлетіли назад.
- Забороняється також лаятися, скандалити і вживати погані слова. Не можна нічого різати чи стригти.
-Рекомендується в цей день взагалі не брати ножа в руки.

Прикмети на 9 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- стукає в лісі дятел - весна прийде пізно;
- щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;
- теплий день - квітень теж буде теплим;
- сніг на дахах лежить
- Пасха буде холодною.

9 березня іменини Іменини у Івана, Іларіона та Івана.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, 9 березня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19-річна студентка з Волині створила бренд вишитих футболок
Сьогодні, 09:31
9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус
Сьогодні, 08:31
Луцькі баскетболісти програли у матчі з франківською «Говерлою»
Сьогодні, 07:21
Схожі новини
Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети Тюльпани, котики, троянди: скільки володимирчани витратили на святкові букети
Сьогодні, 05:12
9 березня на Волині: гортаючи календар 9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки* У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*
08 березень, 11:59
Чому не можна нічого починати і обіцяти: прикмети і забобони 7 березня Чому не можна нічого починати і обіцяти: прикмети і забобони 7 березня
07 березень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19-річна студентка з Волині створила бренд вишитих футболок
Сьогодні, 09:31
 0
9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Кіпр — єдина країна в ЄС без хворих на коронавірус
Сьогодні, 08:31
 0
Луцькі баскетболісти програли у матчі з франківською «Говерлою»
Сьогодні, 07:21
 0
Медіа
відео
1/8