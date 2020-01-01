9 березня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати білизну і нічого різати
Сьогодні, 09:15
Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.
Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість. Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
- В цей день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не відлетіли назад.
- Забороняється також лаятися, скандалити і вживати погані слова. Не можна нічого різати чи стригти.
-Рекомендується в цей день взагалі не брати ножа в руки.
Прикмети на 9 березня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- стукає в лісі дятел - весна прийде пізно;
- щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;
- теплий день - квітень теж буде теплим;
- сніг на дахах лежить
- Пасха буде холодною.
9 березня іменини Іменини у Івана, Іларіона та Івана.
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Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість. Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
- В цей день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не відлетіли назад.
- Забороняється також лаятися, скандалити і вживати погані слова. Не можна нічого різати чи стригти.
-Рекомендується в цей день взагалі не брати ножа в руки.
Прикмети на 9 березня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- стукає в лісі дятел - весна прийде пізно;
- щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;
- теплий день - квітень теж буде теплим;
- сніг на дахах лежить
- Пасха буде холодною.
9 березня іменини Іменини у Івана, Іларіона та Івана.
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