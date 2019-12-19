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Українець віз до Польщі пакет з пачками доларів і втратив на кордоні готівку

Українець віз до Польщі пакет з пачками доларів і втратив на кордоні готівку
23-річний громадянин України намагався провезти через кордон у Медиці багато незадекларованої готівки.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської митно-податкової служби, українець їхав до Польщі потягом із Києва.

Під час контролю у нього знайшли 60 тисяч доларів готівкою, які не були задекларовані. Гроші чоловік віз у звичайному пакеті та в кишенях верхнього одягу. Оскільки українець порушив митні правила, його оштрафували на 23 тисячі злотих. Цю суму у нього відразу вилучили.

Нагадаємо, без письмової декларації ввозити з України до Польщі дозволено не більше 10 тисяч євро готівко.

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Теги: українець Польща, долари, готівка
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