Українець віз до Польщі пакет з пачками доларів і втратив на кордоні готівку
Сьогодні, 20:48
23-річний громадянин України намагався провезти через кордон у Медиці багато незадекларованої готівки.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської митно-податкової служби, українець їхав до Польщі потягом із Києва.
Під час контролю у нього знайшли 60 тисяч доларів готівкою, які не були задекларовані. Гроші чоловік віз у звичайному пакеті та в кишенях верхнього одягу. Оскільки українець порушив митні правила, його оштрафували на 23 тисячі злотих. Цю суму у нього відразу вилучили.
Нагадаємо, без письмової декларації ввозити з України до Польщі дозволено не більше 10 тисяч євро готівко.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської митно-податкової служби, українець їхав до Польщі потягом із Києва.
Під час контролю у нього знайшли 60 тисяч доларів готівкою, які не були задекларовані. Гроші чоловік віз у звичайному пакеті та в кишенях верхнього одягу. Оскільки українець порушив митні правила, його оштрафували на 23 тисячі злотих. Цю суму у нього відразу вилучили.
Нагадаємо, без письмової декларації ввозити з України до Польщі дозволено не більше 10 тисяч євро готівко.
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