19-річна студентка з Волині створила бренд вишитих футболок

Софія Поліщук займається вишивкою.



Сама дівчина родом з села Залізниця Любешівського району, - пише



Ще з дитинства дуже любила малювати, але в художню школу батьки не віддали, бо до неї потрібно було б їздити 15 кілометрів. Щоб чимось займатись записалась до музичної школи. Три з половиною роки грала на баяні, та потім цим перегоріла.



«Ще у школі до мене прийшла думка, що я хочу заробляти сама. Все починалось, як і в багатьох з села. Я ходила в ліс по ягоди, але мені це не подобалось. Пізніше почала і інтернеті продавати одяг через посередників. Займалась цим лише пів року, бо це взагалі не цікаво. Мені потрібно було себе творчо реалізовувати», – розповідає Софія Поліщук.



Якось у соцмережі Pinterest дівчина надихнулася красивими малюнками й подумала «А чому б це не вишити?». Так і розпочалась ще поки недовга історія sss_brand. Першу футболку, на якій Софія вишила «Кров з молоком» вона зберігає в себе, як символ того, що вона знайшла свою нішу.



Коли створила сторінку в Instagram, то всі дуже здивувалась. За словами дівчини, ніхто в її селі не міг подумати, що таким можна займатись, публікувати це в інтернеті, заробляти гроші.



«Не я перша, не я остання, хто цим займається. Але досі, коли я кажу, що займаюсь вишивкою, люди очікують побачити рушники чи ікони, вишиті хрестиком. Але нитка може лягати по-різному», – переконана дівчина.



Софія недарма почала займатись вишивкою. У неї ще досі є вишиванка, яку вишила прабабця і їй понад 60 років. У бабусі вдома цілий музей вишивки. Ікони, рушники, картини. Вона навіть вишила Тараса Шевченка дідусеві. Мама теж вишиває. І інколи навіть допомагає Софії, якщо дівчина не встигає.



«Я дуже люблю вишивати зимою, хоч і замовлень тоді менше. Це ще спогади з дитинства, коли ввечері в кімнаті збиралась мама і бабуся і вишивали до ночі двоє. Тому вишивка стала мені близькою».



І тато не сидить осторонь – допомагає відвозити замовлення на пошту.



Зараз профіль Софії набрав понад 600 підписників. Нехай не дуже багато, але головне не кількість, а якість, як каже дівчина. Її запрошували бути спонсором на Містері СНУ, Містер і Місіс факультету. Зараз вона готує колекцію для подібного конкурсу, але вже в київському виші.



«Якось я вишила футболочку дівчині, потім вона переїхала до Нью-Йорка. Коли гуляла по вулиці, до не підбігли запитати, де вона купляла цей одяг. Коли мені це розповіли, я була на сьомому небі. Бо це дуже приємно, і надихає далі творити».



«Я не можу сказати, що це бізнес. Це швидше самозайнятість. Та мені й просто роботою це важко назвати, хоч і sss_brand мій заробіток. Для мене вишивка – відпочинок. Коли беру до рук голку, то розслабляюсь. Думаю, так і має бути, тому планую розвиватися і популяризувати ручну вишивку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річназаймається вишивкою.Сама дівчина родом з села Залізниця Любешівського району, - пише Район.Бізнес. Ще з дитинства дуже любила малювати, але в художню школу батьки не віддали, бо до неї потрібно було б їздити 15 кілометрів. Щоб чимось займатись записалась до музичної школи. Три з половиною роки грала на баяні, та потім цим перегоріла.«Ще у школі до мене прийшла думка, що я хочу заробляти сама. Все починалось, як і в багатьох з села. Я ходила в ліс по ягоди, але мені це не подобалось. Пізніше почала і інтернеті продавати одяг через посередників. Займалась цим лише пів року, бо це взагалі не цікаво. Мені потрібно було себе творчо реалізовувати», – розповідає Софія Поліщук.Якось у соцмережі Pinterest дівчина надихнулася красивими малюнками й подумала «А чому б це не вишити?». Так і розпочалась ще поки недовга історія sss_brand. Першу футболку, на якій Софія вишила «Кров з молоком» вона зберігає в себе, як символ того, що вона знайшла свою нішу.Коли створила сторінку в Instagram, то всі дуже здивувалась. За словами дівчини, ніхто в її селі не міг подумати, що таким можна займатись, публікувати це в інтернеті, заробляти гроші.«Не я перша, не я остання, хто цим займається. Але досі, коли я кажу, що займаюсь вишивкою, люди очікують побачити рушники чи ікони, вишиті хрестиком. Але нитка може лягати по-різному», – переконана дівчина.Софія недарма почала займатись вишивкою. У неї ще досі є вишиванка, яку вишила прабабця і їй понад 60 років. У бабусі вдома цілий музей вишивки. Ікони, рушники, картини. Вона навіть вишила Тараса Шевченка дідусеві. Мама теж вишиває. І інколи навіть допомагає Софії, якщо дівчина не встигає.«Я дуже люблю вишивати зимою, хоч і замовлень тоді менше. Це ще спогади з дитинства, коли ввечері в кімнаті збиралась мама і бабуся і вишивали до ночі двоє. Тому вишивка стала мені близькою».І тато не сидить осторонь – допомагає відвозити замовлення на пошту.Зараз профіль Софії набрав понад 600 підписників. Нехай не дуже багато, але головне не кількість, а якість, як каже дівчина. Її запрошували бути спонсором на Містері СНУ, Містер і Місіс факультету. Зараз вона готує колекцію для подібного конкурсу, але вже в київському виші.«Якось я вишила футболочку дівчині, потім вона переїхала до Нью-Йорка. Коли гуляла по вулиці, до не підбігли запитати, де вона купляла цей одяг. Коли мені це розповіли, я була на сьомому небі. Бо це дуже приємно, і надихає далі творити».«Я не можу сказати, що це бізнес. Це швидше самозайнятість. Та мені й просто роботою це важко назвати, хоч і sss_brand мій заробіток. Для мене вишивка – відпочинок. Коли беру до рук голку, то розслабляюсь. Думаю, так і має бути, тому планую розвиватися і популяризувати ручну вишивку».

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