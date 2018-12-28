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На поточний ремонт траси із Седлищ до Локач планують витратити понад 5 мільйонів

На поточний ремонт траси із Седлищ до Локач планують витратити понад 5 мільйонів
У 2020 році планують відремонтувати трасу Седлище–Камінь-Каширський–Ковель–М-19–Колодяжне–Локачі–Н-17.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, - пишуть Волинські новини.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня, аукціон має розпочатися 12 травня. Очікувана вартість ремонту автошляху становить 5,365 мільйона гривень.

Йдеться про поточний дрібний ремонт окремими ділянками, який включатиме розроблення ґрунту, планування узбіч, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару, точкування покриття, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки, заміну дорожніх знаків.

Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, у тому числі інженерно-технічних працівників, необхідного обладнання, зокрема трьох дорожніх катків, п’яти автомобілів для перевезення асфальтобетону, асфальтоукладальника й екскаватора, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.

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Теги: ремонт, траса, Волинь
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