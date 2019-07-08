На Волині злодій через горище проник до будинку пенсіонерки і викрав чималу суму грошей

На Волині злодій викрав з будинку пенсіонерки понад 20 тисяч гривень.Так, 8 березня, до поліції із заявою звернулася 69-річна жителька Турійського району, - пише ГУНП у Волинській області.Жінка розповіла, що невідомий через горище проник до її будинку та викрав гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 27-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадені гроші вилучили.До слова, зловмисник з лютого цього року перебував у розшуку за вчинення крадіжки, і переховувався від виконання вироку суду.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.