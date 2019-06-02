Відома велогонщиця з Луцька виграла «золото» на міжнародному турнірі в Іспанії
Сьогодні, 10:36
27-річна велосипедистка з Луцька Яна Беломоїна виграла "золото" на міжнародному турнірі Copa Catalana в іспанському Баньолас в класі маунтенбайк.
Про це повідомляє видання Чемпіон.
Відтак, перше місце з результатом 1:22:38 фінішувала Яна Беломоїна (Україна). Друге місце зайняла Гіта Міхельс (Бельгія) - 1:23:32. А вже третю сходинку посіла Яника Лоів (Естонія) - 1:24:49
Раніше в Італії скасували першу класичну велогонку сезону.
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Про це повідомляє видання Чемпіон.
Відтак, перше місце з результатом 1:22:38 фінішувала Яна Беломоїна (Україна). Друге місце зайняла Гіта Міхельс (Бельгія) - 1:23:32. А вже третю сходинку посіла Яника Лоів (Естонія) - 1:24:49
Раніше в Італії скасували першу класичну велогонку сезону.
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