Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати
Сьогодні, 10:56
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця.
В Італії з 8 березня по 3 квітня будуть закриті Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузіо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті. В разі необхідності ці регіони зможуть перерозподілити пацієнтів між собою, - пише Обозреватель з посиланням на Corriere della Sera.
Таким чином, закриті "червоні зони", які були створені на початку спалаху коронавірусу в Італії, зникнуть. В'їзд і виїзд до цих провінцій буде дозволено лише в разі надзвичайної ситуації.
Крім того, в зазначених районах тимчасово закриються школи, університети, спортивні зали і музеї, будуть припинені релігійні церемонії. Ресторани і бари продовжать працювати лише за умови, що їхні відвідувачі перебуватимуть одне від одного на безпечній відстані – не менше одного метра.
Превентивні заходи введені і на території всієї країни. В Італії закриються музеї і букмекерські контори, будуть скасовані масові заходи, зокрема покази фільмів, вистави та спортивні змагання.
За словами Конте, вжиті заходи, хоч і "викличуть дискомфорт", необхідні в цей "момент відповідальності".
"Ми маємо захищати своє здоров'я і здоров'я наших близьких, наших батьків, а найперше – здоров'я наших бабусь і дідусів. Бо ми виявили, що саме люди похилого віку найчастіше схильні до зараження цим вірусом", – заявив прем'єр-міністр.
Українська журналістка Маріанна Сороневич, яка проживає в Італії, у Facebook докладно розповіла про обмежувальні заходи через карантин.
Зокрема:
– Людям похилого віку, тим, хто страждає на хронічні захворювання і пацієнтам з імунодепресією не рекомендується виходити зі своїх домівок. Робити це дозволяється тільки в екстрених випадках, зберігаючи дистанцію безпеки з іншими людьми, щонайменше один метр;
– Всім жителям Італії рекомендується уникати поїздок;
– Особам із симптомами респіраторної інфекції і лихоманкою (вище 37,5°C) наполегливо рекомендується залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з іншими людьми. Їм не слід особисто звертатися до медиків, а треба зателефонувати до домашнього лікаря, або на гарячу лінію свого регіону;
– В усіх державних установах, на вході до закладів охорони здоров'я, а також в усіх громадських місцях виставлені диспенсери з дезинфікуючим розчином для рук;
– Усі транспортні компанії, зокрема міжміського сполучення, повинні вжити надзвичайних заходів для дезінфекції транспортних засобів;
– Припиняються всі масові заходи (в громадських і приватних місцях), зокрема культурні, рекреаційні, спортивні та релігійні заходи.
– Закрито кінотеатри, театри, танцювальні школи, ігрові кімнати, зали для бінго, дискотеки, музеї та інші культурні заклади і подібні місця;
– Залишаються відкритими ресторани і бари. Їхні власники зобов'язані створити всі умови для дотримання відстані безпеки між відвідувачами не менше одного метра.
– В університетах і навчальних закладах, де це можливо, проводитимуть дидактичну діяльність на дистанції.
– Обмежується доступ відвідувачів у лікарні, хоспіси, реабілітаційні установи та інші медичні установи;
– Роботодавцям рекомендується надати працівникам відпустки протягом всього періоду дії цього указу.
– Робота місць культу (наприклад церков) має бути організована з урахуванням розміру приміщення, так, щоб гарантувати відвідувачам можливість дотримуватися безпечної відстані – щонайменше метр. Припиняється проведення цивільних і релігійних церемоній, зокрема похоронів;
Особам, поміщеним на карантин або з підтвердженим коронавірусом абсолютно забороняється виходити з дому.
В уряді заявили, що будь-які порушники обмеження на в'їзд в закриту "помаранчеву зони" Італії без серйозних на те підстав, можуть бути засуджені до трьох місяців тюремного ув'язнення або отримають штраф в розмірі понад 200 євро, пише Daily Mail.
Станом на ранок 9 березня кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла від 133 до 366 осіб. Таким чином країна стала лідером за смертністю через COVID-19. Всього інфіковані вже 7 375 осіб.
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В Італії з 8 березня по 3 квітня будуть закриті Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузіо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті. В разі необхідності ці регіони зможуть перерозподілити пацієнтів між собою, - пише Обозреватель з посиланням на Corriere della Sera.
Таким чином, закриті "червоні зони", які були створені на початку спалаху коронавірусу в Італії, зникнуть. В'їзд і виїзд до цих провінцій буде дозволено лише в разі надзвичайної ситуації.
Крім того, в зазначених районах тимчасово закриються школи, університети, спортивні зали і музеї, будуть припинені релігійні церемонії. Ресторани і бари продовжать працювати лише за умови, що їхні відвідувачі перебуватимуть одне від одного на безпечній відстані – не менше одного метра.
Превентивні заходи введені і на території всієї країни. В Італії закриються музеї і букмекерські контори, будуть скасовані масові заходи, зокрема покази фільмів, вистави та спортивні змагання.
За словами Конте, вжиті заходи, хоч і "викличуть дискомфорт", необхідні в цей "момент відповідальності".
"Ми маємо захищати своє здоров'я і здоров'я наших близьких, наших батьків, а найперше – здоров'я наших бабусь і дідусів. Бо ми виявили, що саме люди похилого віку найчастіше схильні до зараження цим вірусом", – заявив прем'єр-міністр.
Українська журналістка Маріанна Сороневич, яка проживає в Італії, у Facebook докладно розповіла про обмежувальні заходи через карантин.
Зокрема:
– Людям похилого віку, тим, хто страждає на хронічні захворювання і пацієнтам з імунодепресією не рекомендується виходити зі своїх домівок. Робити це дозволяється тільки в екстрених випадках, зберігаючи дистанцію безпеки з іншими людьми, щонайменше один метр;
– Всім жителям Італії рекомендується уникати поїздок;
– Особам із симптомами респіраторної інфекції і лихоманкою (вище 37,5°C) наполегливо рекомендується залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з іншими людьми. Їм не слід особисто звертатися до медиків, а треба зателефонувати до домашнього лікаря, або на гарячу лінію свого регіону;
– В усіх державних установах, на вході до закладів охорони здоров'я, а також в усіх громадських місцях виставлені диспенсери з дезинфікуючим розчином для рук;
– Усі транспортні компанії, зокрема міжміського сполучення, повинні вжити надзвичайних заходів для дезінфекції транспортних засобів;
– Припиняються всі масові заходи (в громадських і приватних місцях), зокрема культурні, рекреаційні, спортивні та релігійні заходи.
– Закрито кінотеатри, театри, танцювальні школи, ігрові кімнати, зали для бінго, дискотеки, музеї та інші культурні заклади і подібні місця;
– Залишаються відкритими ресторани і бари. Їхні власники зобов'язані створити всі умови для дотримання відстані безпеки між відвідувачами не менше одного метра.
– В університетах і навчальних закладах, де це можливо, проводитимуть дидактичну діяльність на дистанції.
– Обмежується доступ відвідувачів у лікарні, хоспіси, реабілітаційні установи та інші медичні установи;
– Роботодавцям рекомендується надати працівникам відпустки протягом всього періоду дії цього указу.
– Робота місць культу (наприклад церков) має бути організована з урахуванням розміру приміщення, так, щоб гарантувати відвідувачам можливість дотримуватися безпечної відстані – щонайменше метр. Припиняється проведення цивільних і релігійних церемоній, зокрема похоронів;
Особам, поміщеним на карантин або з підтвердженим коронавірусом абсолютно забороняється виходити з дому.
В уряді заявили, що будь-які порушники обмеження на в'їзд в закриту "помаранчеву зони" Італії без серйозних на те підстав, можуть бути засуджені до трьох місяців тюремного ув'язнення або отримають штраф в розмірі понад 200 євро, пише Daily Mail.
Станом на ранок 9 березня кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла від 133 до 366 осіб. Таким чином країна стала лідером за смертністю через COVID-19. Всього інфіковані вже 7 375 осіб.
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Коментарі 1
Де ця проститутка Італія була раніше, коли ще місяць тому весь світ почав займатися профілактичними засобами. А ось, коли кугут клюнув у дупу, коли більше 7550 громадян Італії захворіли, а 350 чоловік вже померли від коронавірусу, то нарешті отямилися і зрозуміли, що це епідемія маштабна та стосується не тільки бідолашних китайців.
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