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«GeneratorCity» розігрує smart-браслет*

«GeneratorCity» розігрує smart-браслет*
Арена розваг «GeneratorCity» дарує унікальну можливість стати власником smart-браслета останньої моделі.

Щоб виграти подарунок, варто взяти участь у розіграші, який відбуватиметься щосереди на роледромі о 17:00.

Біля каси «GeneratorCity» розташована скринька, до якої треба кидати чеки за катання на роликах та електротранспорті арени розваг, вказавши на зворотному боці свої правдиві контактні дані (ім’я та номер мобільного телефону). Більше чеків – більше шансів виграти!
Обов’язкова умова - обраний переможець має присутнім під час розіграшу smart-годинника.

ТРЦ «ПортCity», 2 поверх, деталі за тел. (067)334 50 86.
«GeneratorCity» розігрує smart-браслет*

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Теги: GeneratorCity, розіграш, smart-браслет
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