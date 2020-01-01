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У селищі на Волині біля магазину встановили холодильник, де можна безкоштовно взяти їжу

У селищі на Волині біля магазину встановили холодильник, де можна безкоштовно взяти їжу
У Турійську започаткували цікаву ініціативу – фудшерінг, встановивши на вулиці біля магазину холодильник.

Ініціатива належить підприємству «Дари Волині», яке встановило на вулиці біля магазину холодильник, - йдеться на сторінці у facebook «Турійські Новини Журнал».

Активісти просять охочих залишати там їжу для тих, хто її потребує. Ініціатива орієнтована на щедрість місцевих мешканців.

Як відомо, подібний підхід є популярним у Німеччині та Індії. Там холодильники встановлюють біля кафе, пекарень, магазинів.

До пунктів фудшерінгу зазвичай потрапляють продукти, в яких незабаром закінчиться термін придатності, або надлишки їжі. Будь-хто, опинившись у скрутному становищі, може взяти звідти продукти абсолютно безкоштовно.

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Теги: Турійськ, їжа, ініціатива
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