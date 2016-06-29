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На Рівненщині потяг переїхав молоду жінку

На Рівненщині потяг переїхав молоду жінку
В Острозькому районі на залізниці загинула жінка.

До поліції 9 березня, близько 3-ої ночі надійшло повідомлення від чергової станції села Могиляни, що поїзд сполученням «Запоріжжя-Ужгород» наїхав на людину, - пише ГУНП у Рівненській області.

Як пояснив слідчо-оперативній групі машиніст, жінка лежала на коліях. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Невідома загинула на місці події.

Кілька годин поліцейські встановлювали особу жінки. Нею виявилася 33-річна жителька Могилян, у якої залишилось двоє малолітніх дітей – 12-ти та 6-ти років.

За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.


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Теги: потяг, смерть, жінка
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