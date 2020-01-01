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Розповіли, як у Луцьку дезінфікують тролейбуси від поширення вірусів

Розповіли, як у Луцьку дезінфікують тролейбуси від поширення вірусів
У Луцькому підприємстві електротранспорту розповіли, яким чином та з якою частотою відбувається дезінфекція салонів транспорту від поширення вірусів.

Це зазначили у відповіді на інформаційний запит ІА «Конкурент».

«Підприємство здійснює роботу з дезінфекції салонів тролейбусів засобом «Новохлор-екстра», одноразово ввечері при заїзді транспорту, методом орошення», – йдеться у відповіді.

Варто зауважити, що керівник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у разі загрози епідемії, викликаної коронавірусною інфекцією, всі луцькі автобуси та тролейбуси оброблятимуть дезінфікуючими засобами. Із перевізниками вже провели роз’яснювальні роботи.

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Теги: Луцьк, дезінфекція, транспорт
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