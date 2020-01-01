Розповіли, як у Луцьку дезінфікують тролейбуси від поширення вірусів





Це зазначили у відповіді на інформаційний запит ІА



«Підприємство здійснює роботу з дезінфекції салонів тролейбусів засобом «Новохлор-екстра», одноразово ввечері при заїзді транспорту, методом орошення», – йдеться у відповіді.



Варто зауважити, що керівник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у разі загрози епідемії, викликаної коронавірусною інфекцією,

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