Розповіли, як у Луцьку дезінфікують тролейбуси від поширення вірусів
Сьогодні, 14:01
У Луцькому підприємстві електротранспорту розповіли, яким чином та з якою частотою відбувається дезінфекція салонів транспорту від поширення вірусів.
Це зазначили у відповіді на інформаційний запит ІА «Конкурент».
«Підприємство здійснює роботу з дезінфекції салонів тролейбусів засобом «Новохлор-екстра», одноразово ввечері при заїзді транспорту, методом орошення», – йдеться у відповіді.
Варто зауважити, що керівник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у разі загрози епідемії, викликаної коронавірусною інфекцією, всі луцькі автобуси та тролейбуси оброблятимуть дезінфікуючими засобами. Із перевізниками вже провели роз’яснювальні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це зазначили у відповіді на інформаційний запит ІА «Конкурент».
«Підприємство здійснює роботу з дезінфекції салонів тролейбусів засобом «Новохлор-екстра», одноразово ввечері при заїзді транспорту, методом орошення», – йдеться у відповіді.
Варто зауважити, що керівник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у разі загрози епідемії, викликаної коронавірусною інфекцією, всі луцькі автобуси та тролейбуси оброблятимуть дезінфікуючими засобами. Із перевізниками вже провели роз’яснювальні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, як у Луцьку дезінфікують тролейбуси від поширення вірусів
Сьогодні, 14:01
На Рівненщині потяг переїхав молоду жінку
Сьогодні, 13:28
У селищі на Волині біля магазину встановили холодильник, де можна безкоштовно взяти їжу
Сьогодні, 13:01
10-річного сина померлого волинського Героя виховує бабуся: закликають допомогти дитині
Сьогодні, 12:27
В автотрощі на Житомирщині загинули четверо людей. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Медіа