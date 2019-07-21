Судили волинянку, яка вкрала у жінки гаманець
Сьогодні, 18:01
Судили волинянку, яка у Ковелі в супермаркеті витягнула в жінки гаманець з грошима.
Інцидент трапився ще 27 січня, - пише ПроКовель.
Зазначається, що крадійка змогла непомітно поцупити шкіряний гаманець вартістю 300 гривень, де на той момент лежало більше 400 гривень та 5000 російських рублів. Тим самим 66-річній потерпілій була завдала майнова шкода на загальну суму більше 2671 грн.
На місце події викликали поліцію, яка й зафіксувала кримінальне правопорушення.
А 4 лютого між обвинуваченою та потерпілою була укладена угода про примирення, що подана прокурором до суду разом з іншими матеріалами справи. Потерпіла там же підтвердила, що їй повністю повернули заподіяну злочином шкоду.
У своїй ухвалі суддя затвердила угоду про примирення, а обвинувачену визнали винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і призначили їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.
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Інцидент трапився ще 27 січня, - пише ПроКовель.
Зазначається, що крадійка змогла непомітно поцупити шкіряний гаманець вартістю 300 гривень, де на той момент лежало більше 400 гривень та 5000 російських рублів. Тим самим 66-річній потерпілій була завдала майнова шкода на загальну суму більше 2671 грн.
На місце події викликали поліцію, яка й зафіксувала кримінальне правопорушення.
А 4 лютого між обвинуваченою та потерпілою була укладена угода про примирення, що подана прокурором до суду разом з іншими матеріалами справи. Потерпіла там же підтвердила, що їй повністю повернули заподіяну злочином шкоду.
У своїй ухвалі суддя затвердила угоду про примирення, а обвинувачену визнали винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і призначили їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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