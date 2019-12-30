Вигідніше не буває: 4 розваги від «ПортCity»*





Понеділок



Щопонеділка у «ПортCity» - День ролера. Арена розваг GeneratorCity чекає усіх бажаючих покататися на роликах та заощадити кошти. Саме у цей день безлімітне катання на роликах вартує всього 35 гривень, а зі своїми роликами – 25 гривень.



«Це вдвічі дешевше, аніж в інші дні тижня, тож запрошуємо на роледромGeneratorCity. Не втрачайте можливості скористатися вигідними пропозиціями в розважальних зонах «ПортCity», - закликають в GeneratorCity.



Деталі за телефоном: 067 334 50 86.



Вівторок



Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень.



Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті



Зверніть увагу, що акційна пропозиція не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно прейскуранту PremierCity.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.



Середа



Щосереди у дитячому розважальному центі FigliMigli – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг! Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.



«Святкуйте дитячі події у FigliMigli. Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у FigliMigli.

Деталі за телефоном: 067 334 50 87.



Четвер



До кінця лютого кожного четверга у StrikeCity – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.



Деталі за телефоном: 067 334 50 85.



Акційні пропозиції не сумуються з іншими акціями. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навіть у будні в торгово-розважальному центрі «ПортCity» веселощі не зупиняються. Навпаки, розважатися вигідно, адже з понеділка до четверга діють знижки на розваги.Щопонеділка у «ПортCity» - День ролера. Арена розваг GeneratorCity чекає усіх бажаючих покататися на роликах та заощадити кошти. Саме у цей день безлімітне катання на роликах вартує всього 35 гривень, а зі своїми роликами – 25 гривень.«Це вдвічі дешевше, аніж в інші дні тижня, тож запрошуємо на роледромGeneratorCity. Не втрачайте можливості скористатися вигідними пропозиціями в розважальних зонах «ПортCity», - закликають в GeneratorCity.Деталі за телефоном: 067 334 50 86.Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень.Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/ Зверніть увагу, що акційна пропозиція не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно прейскуранту PremierCity.Деталі за телефоном: 067 334 50 88.Щосереди у дитячому розважальному центі FigliMigli – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг! Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.«Святкуйте дитячі події у FigliMigli. Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у FigliMigli.Деталі за телефоном: 067 334 50 87.До кінця лютого кожного четверга у StrikeCity – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.Деталі за телефоном: 067 334 50 85.Акційні пропозиції не сумуються з іншими акціями. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.

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