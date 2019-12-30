Вигідніше не буває: 4 розваги від «ПортCity»*
Сьогодні, 16:14
Навіть у будні в торгово-розважальному центрі «ПортCity» веселощі не зупиняються. Навпаки, розважатися вигідно, адже з понеділка до четверга діють знижки на розваги.
Понеділок
Щопонеділка у «ПортCity» - День ролера. Арена розваг GeneratorCity чекає усіх бажаючих покататися на роликах та заощадити кошти. Саме у цей день безлімітне катання на роликах вартує всього 35 гривень, а зі своїми роликами – 25 гривень.
«Це вдвічі дешевше, аніж в інші дні тижня, тож запрошуємо на роледромGeneratorCity. Не втрачайте можливості скористатися вигідними пропозиціями в розважальних зонах «ПортCity», - закликають в GeneratorCity.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86.
Вівторок
Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/
Зверніть увагу, що акційна пропозиція не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно прейскуранту PremierCity.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Середа
Щосереди у дитячому розважальному центі FigliMigli – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг! Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.
«Святкуйте дитячі події у FigliMigli. Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у FigliMigli.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Четвер
До кінця лютого кожного четверга у StrikeCity – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85.
Акційні пропозиції не сумуються з іншими акціями. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.
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Понеділок
Щопонеділка у «ПортCity» - День ролера. Арена розваг GeneratorCity чекає усіх бажаючих покататися на роликах та заощадити кошти. Саме у цей день безлімітне катання на роликах вартує всього 35 гривень, а зі своїми роликами – 25 гривень.
«Це вдвічі дешевше, аніж в інші дні тижня, тож запрошуємо на роледромGeneratorCity. Не втрачайте можливості скористатися вигідними пропозиціями в розважальних зонах «ПортCity», - закликають в GeneratorCity.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86.
Вівторок
Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/
Зверніть увагу, що акційна пропозиція не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно прейскуранту PremierCity.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Середа
Щосереди у дитячому розважальному центі FigliMigli – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг! Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.
«Святкуйте дитячі події у FigliMigli. Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у FigliMigli.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Четвер
До кінця лютого кожного четверга у StrikeCity – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85.
Акційні пропозиції не сумуються з іншими акціями. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.
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