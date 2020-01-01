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У Маневицькому районі затримали браконьєрів, які полювали на птахів

У Маневицькому районі затримали браконьєрів, які полювали на птахів
У селі Четвертня Маневицького району затримали трьох чоловіків, які незаконно полювали на пернатих.

Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Інцидент трапився 7 березня. Зазначається, що рейдова група ДП «Маневицьке ЛГ», у складі якої були головний районний мисливствознавець та голова районного УТМР, натрапила на порушників.

Браконьєрів затримали вчасно, поки вони ще не встигли нічого вполювати. Ними виявилися місцеві жителі.

За фактом склали протокол. Триває перевірка.





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Теги: браконьєри, Маневичі
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