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Помер волинський краєзнавець

Помер волинський краєзнавець
На 83-му році життя відійшов у вічність знаний краєзнавець з Володимира-Волинського Ярослав Киба.

Про це пише видання Буг.

Довідка. Народився Ярослав Киба 10-го серпня 1937 року в селі Говилів Теребовлянського району Тернопільської області. Після закінчення Хоростківської школи здобував вищу освіту на біологічному факультеті Чернівецького державного університету. Доля привела на Волинь, де 37 років обіймав посаду головного інженера і був заступником голови правління Володимир-Волинського консервного заводу, заступником директора, а потім очільником представництва «Олгаз» у Волинській області, кандидат економічних наук.

Опублікував понад 50 наукових праць, у тому числі у співавторстві дві книжки. Співавтор двох винаходів. У Ярослава Григоровича багато нагород: орден «Знак пошани», медалі, відзнака міської ради «За заслуги перед містом Володимиром-Волинським» та знак Волинської єпархії УПЦ КП «За церковні заслуги».

Крім того, у квітні 2018 року краєзнавець опублікував власну книгу «Володимирщина: минувшина і сучасність».

висловлює щирі співчуття родині та близьким Ярослава Киби.

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Теги: смерть, краєзнавець
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