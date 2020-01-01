Помер волинський краєзнавець
Сьогодні, 14:30
На 83-му році життя відійшов у вічність знаний краєзнавець з Володимира-Волинського Ярослав Киба.
Про це пише видання Буг.
Довідка. Народився Ярослав Киба 10-го серпня 1937 року в селі Говилів Теребовлянського району Тернопільської області. Після закінчення Хоростківської школи здобував вищу освіту на біологічному факультеті Чернівецького державного університету. Доля привела на Волинь, де 37 років обіймав посаду головного інженера і був заступником голови правління Володимир-Волинського консервного заводу, заступником директора, а потім очільником представництва «Олгаз» у Волинській області, кандидат економічних наук.
Опублікував понад 50 наукових праць, у тому числі у співавторстві дві книжки. Співавтор двох винаходів. У Ярослава Григоровича багато нагород: орден «Знак пошани», медалі, відзнака міської ради «За заслуги перед містом Володимиром-Волинським» та знак Волинської єпархії УПЦ КП «За церковні заслуги».
Крім того, у квітні 2018 року краєзнавець опублікував власну книгу «Володимирщина: минувшина і сучасність».
висловлює щирі співчуття родині та близьким Ярослава Киби.
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Про це пише видання Буг.
Довідка. Народився Ярослав Киба 10-го серпня 1937 року в селі Говилів Теребовлянського району Тернопільської області. Після закінчення Хоростківської школи здобував вищу освіту на біологічному факультеті Чернівецького державного університету. Доля привела на Волинь, де 37 років обіймав посаду головного інженера і був заступником голови правління Володимир-Волинського консервного заводу, заступником директора, а потім очільником представництва «Олгаз» у Волинській області, кандидат економічних наук.
Опублікував понад 50 наукових праць, у тому числі у співавторстві дві книжки. Співавтор двох винаходів. У Ярослава Григоровича багато нагород: орден «Знак пошани», медалі, відзнака міської ради «За заслуги перед містом Володимиром-Волинським» та знак Волинської єпархії УПЦ КП «За церковні заслуги».
Крім того, у квітні 2018 року краєзнавець опублікував власну книгу «Володимирщина: минувшина і сучасність».
висловлює щирі співчуття родині та близьким Ярослава Киби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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