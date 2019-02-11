У Росії українця із симптомами коронавірусу хочуть відправити на лікування в ОРДЛО
Сьогодні, 15:01
На території Росії в українця, який нещодавно повернувся з Китаю виявили симптоми коронавірусу COVID-2019. Його збираються відправити на Донбас.
Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
"Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікують передислокацію хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску «Довжанський», а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.
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Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
"Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікують передислокацію хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску «Довжанський», а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.
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Коментарі 2
купили йому квиток плацкарт масква-растов.
Правильно все зроблено, перевезено туди хворого звідки він родом, де проживав та де його родина, нехай доглядають. Для інформації, якщо не знаєте: Зеленський також перевіз і поселив в селищі Нові Санжари Полтавської області евакуйованих з Китаю українців.
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