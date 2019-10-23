Скільки грошей витратять на посадку квітів у Луцьку

На послуги з посадки квітів у квітниках та їх доглядом на території Луцька цього року витратять до 5,9 мільйона гривень.Відкриті торги на послуги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня, а аукціон має розпочатися 12 травня, - пишуть Волинські новини.Зокрема, йдеться про такі роботи:- садіння квітів з однорічників та дворічників у квітниках та квіткових вазах на загальній зведеній площі у 4484,38 м кв на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині вулиці Василя Мойсея та проспекту Перемоги і на Театральному майдані;- садіння квітів-багаторічників у квітниках на площі 493 м кв з доставкою відповідної норми витрат води на полив;- догляд за квітами на загальній зведеній площі однорічних та багаторічних квітів (поливання з поливо-мийних машин, підживлення мінеральними добривами, прополювання, розпушування, прищипування квіткових рослин, очищення квіткових рослин від засохлого листя та відцвілих квітів, видалення сухих квіткових стебел і т. д) на загальній зведеній площі 6005,79 м кв з доставкою відповідної норми витрат води;- загальна площа прополювання (операційні норми) міських квітників з одно-, дворічників, та багаторічників складає 22648,08 м кв;- навантаження та вивезення рослинних рештків, отриманих у результаті прополювання та догляду квітників на віддаль до 20 км.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, районованих сортів посадкового матеріалу, а також дотримання правил утримання зелених насаджень, норм посадки квіткової розсади, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.Послуги мають надаватися до кінця поточного року.