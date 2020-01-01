У Польщі вже підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом

У Польщі 9 березня підтвердились ще 5 випадків захворювання коронавірусом.Як пoвідoмляє Yavp.pl, троє нових заражених пацієнтів перебувають в лікарні міста Рацибуж (Сілезьке воєводство). Ще по одному - у Кракові (60-річний чоловік, який був у гірськолижному курорті в Італії) та Вроцлаві (74-річна жінка перебуває у тяжкому стані).Загалом у Польщі вже офіційно підтвердили 16 випадків коронавірусу. По 2 з них раніше зафіксували в Щецині, Оструді, Варшаві, Вроцлаві, Рацибожі та 1 у Зеленій Гурі.Пацієнт із Вроцлава - 73-річний чоловік - перебуває в дуже тяжкому стані. Погіршився також стан хворої жінки зі Щецина. Інші хворі - в стабільному стані.Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Польщі підтвердили 4 березня.