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У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО

У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО
У Польщі 7-го березня біля Підгори Томашівського повіту, що у Люблінському воєводстві сталася аварія, у якій постраждав молодий волинянин.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на польський сайт Еchodnia.eu.

"Жінка, яка керувала легковим автомобілем Mini Cooper, намагалася обігнати дві вантажівки, внаслідок чого вона зіткнулася з бусом-автовозом, що прямував у зустрічному напрямку", – інформує черговий поліції повіту.

Водійка, мешканка Польщі, ніяких ушкоджень не отримала.

Менше пощастило чоловіку, який керував бусом. Внаслідок удару, його затисло в автівці, самотужки він не міг вибратись. Рятувальникам довелося звільнити постраждалого із автомобіля за допомогою спеціалізованого обладнання. Потім чоловіка доставили до лікарні в Радомі.

Як повідомили інтернет-виданню “БУГ” постраждалий – громадянин України, мешкає в Луцьку.

Внаслідок ДТП дорогу на кілька годин перекривали.

У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО
У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО
У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО
У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО

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Теги: аварія, Польща, волинянин
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