У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО





Про це повідомляє



"Жінка, яка керувала легковим автомобілем Mini Cooper, намагалася обігнати дві вантажівки, внаслідок чого вона зіткнулася з бусом-автовозом, що прямував у зустрічному напрямку", – інформує черговий поліції повіту.



Водійка, мешканка Польщі, ніяких ушкоджень не отримала.



Менше пощастило чоловіку, який керував бусом. Внаслідок удару, його затисло в автівці, самотужки він не міг вибратись. Рятувальникам довелося звільнити постраждалого із автомобіля за допомогою спеціалізованого обладнання. Потім чоловіка доставили до лікарні в Радомі.



Як повідомили інтернет-виданню “БУГ” постраждалий – громадянин України, мешкає в Луцьку.



Внаслідок ДТП дорогу на кілька годин перекривали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 7-го березня біля Підгори Томашівського повіту, що у Люблінському воєводстві сталася аварія, у якій постраждав молодий волинянин.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на польський сайт Еchodnia.eu."Жінка, яка керувала легковим автомобілем Mini Cooper, намагалася обігнати дві вантажівки, внаслідок чого вона зіткнулася з бусом-автовозом, що прямував у зустрічному напрямку", – інформує черговий поліції повіту.Водійка, мешканка Польщі, ніяких ушкоджень не отримала.Менше пощастило чоловіку, який керував бусом. Внаслідок удару, його затисло в автівці, самотужки він не міг вибратись. Рятувальникам довелося звільнити постраждалого із автомобіля за допомогою спеціалізованого обладнання. Потім чоловіка доставили до лікарні в Радомі.Як повідомили інтернет-виданню “БУГ” постраждалий – громадянин України, мешкає в Луцьку.Внаслідок ДТП дорогу на кілька годин перекривали.

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