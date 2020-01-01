У Польщі в аварії травмувався лучанин. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Польщі 7-го березня біля Підгори Томашівського повіту, що у Люблінському воєводстві сталася аварія, у якій постраждав молодий волинянин.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на польський сайт Еchodnia.eu.
"Жінка, яка керувала легковим автомобілем Mini Cooper, намагалася обігнати дві вантажівки, внаслідок чого вона зіткнулася з бусом-автовозом, що прямував у зустрічному напрямку", – інформує черговий поліції повіту.
Водійка, мешканка Польщі, ніяких ушкоджень не отримала.
Менше пощастило чоловіку, який керував бусом. Внаслідок удару, його затисло в автівці, самотужки він не міг вибратись. Рятувальникам довелося звільнити постраждалого із автомобіля за допомогою спеціалізованого обладнання. Потім чоловіка доставили до лікарні в Радомі.
Як повідомили інтернет-виданню “БУГ” постраждалий – громадянин України, мешкає в Луцьку.
Внаслідок ДТП дорогу на кілька годин перекривали.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на польський сайт Еchodnia.eu.
"Жінка, яка керувала легковим автомобілем Mini Cooper, намагалася обігнати дві вантажівки, внаслідок чого вона зіткнулася з бусом-автовозом, що прямував у зустрічному напрямку", – інформує черговий поліції повіту.
Водійка, мешканка Польщі, ніяких ушкоджень не отримала.
Менше пощастило чоловіку, який керував бусом. Внаслідок удару, його затисло в автівці, самотужки він не міг вибратись. Рятувальникам довелося звільнити постраждалого із автомобіля за допомогою спеціалізованого обладнання. Потім чоловіка доставили до лікарні в Радомі.
Як повідомили інтернет-виданню “БУГ” постраждалий – громадянин України, мешкає в Луцьку.
Внаслідок ДТП дорогу на кілька годин перекривали.
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