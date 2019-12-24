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У Луцьку виділять 6 мільйонів на посадку квітів

У Луцьку виділять 6 мільйонів на посадку квітів
На послуги з посадки квітів у квітниках з їх прополюванням та доглядом на території Луцька цього року витратять до 5,9 мільйона гривень.

Відкриті торги на послуги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня, а аукціон має розпочатися 12 травня, - пише ІА Волинські новини.

Йдеться про такі роботи:

- садіння квітів з однорічників та дворічників у квітниках та квіткових вазах на загальній зведеній площі у 4484,38 м кв на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині вулиці Василя Мойсея та проспекту Перемоги і на Театральному майдані;

- садіння квітів-багаторічників у квітниках на площі 493 м кв з доставкою відповідної норми витрат води на полив;

- догляд за квітами на загальній зведеній площі однорічних та багаторічних квітів (поливання з поливо-мийних машин, підживлення мінеральними добривами, прополювання, розпушування, прищипування квіткових рослин, очищення квіткових рослин від засохлого листя та відцвілих квітів, видалення сухих квіткових стебел і т. д) на загальній зведеній площі 6005,79 м кв з доставкою відповідної норми витрат води;

- загальна площа прополювання (операційні норми) міських квітників з одно-, дворічників, та багаторічників складає 22648,08 м кв;

- навантаження та вивезення рослинних рештків, отриманих у результаті прополювання та догляду квітників на віддаль до 20 км.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, районованих сортів посадкового матеріалу, а також дотримання правил утримання зелених насаджень, норм посадки квіткової розсади, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.

Послуги мають надаватися до кінця поточного року.

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Теги: квіти, луцьк, бюджет
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