У Луцьку виділять 6 мільйонів на посадку квітів





Відкриті торги на послуги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня, а аукціон має розпочатися 12 травня, -



Йдеться про такі роботи:



- садіння квітів з однорічників та дворічників у квітниках та квіткових вазах на загальній зведеній площі у 4484,38 м кв на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині вулиці Василя Мойсея та проспекту Перемоги і на Театральному майдані;



- садіння квітів-багаторічників у квітниках на площі 493 м кв з доставкою відповідної норми витрат води на полив;



- догляд за квітами на загальній зведеній площі однорічних та багаторічних квітів (поливання з поливо-мийних машин, підживлення мінеральними добривами, прополювання, розпушування, прищипування квіткових рослин, очищення квіткових рослин від засохлого листя та відцвілих квітів, видалення сухих квіткових стебел і т. д) на загальній зведеній площі 6005,79 м кв з доставкою відповідної норми витрат води;



- загальна площа прополювання (операційні норми) міських квітників з одно-, дворічників, та багаторічників складає 22648,08 м кв;



- навантаження та вивезення рослинних рештків, отриманих у результаті прополювання та догляду квітників на віддаль до 20 км.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, районованих сортів посадкового матеріалу, а також дотримання правил утримання зелених насаджень, норм посадки квіткової розсади, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.



Послуги мають надаватися до кінця поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На послуги з посадки квітів у квітниках з їх прополюванням та доглядом на території Луцька цього року витратять до 5,9 мільйона гривень.Відкриті торги на послуги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня, а аукціон має розпочатися 12 травня, - пише ІА Волинські новини.Йдеться про такі роботи:- садіння квітів з однорічників та дворічників у квітниках та квіткових вазах на загальній зведеній площі у 4484,38 м кв на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині вулиці Василя Мойсея та проспекту Перемоги і на Театральному майдані;- садіння квітів-багаторічників у квітниках на площі 493 м кв з доставкою відповідної норми витрат води на полив;- догляд за квітами на загальній зведеній площі однорічних та багаторічних квітів (поливання з поливо-мийних машин, підживлення мінеральними добривами, прополювання, розпушування, прищипування квіткових рослин, очищення квіткових рослин від засохлого листя та відцвілих квітів, видалення сухих квіткових стебел і т. д) на загальній зведеній площі 6005,79 м кв з доставкою відповідної норми витрат води;- загальна площа прополювання (операційні норми) міських квітників з одно-, дворічників, та багаторічників складає 22648,08 м кв;- навантаження та вивезення рослинних рештків, отриманих у результаті прополювання та догляду квітників на віддаль до 20 км.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, районованих сортів посадкового матеріалу, а також дотримання правил утримання зелених насаджень, норм посадки квіткової розсади, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.Послуги мають надаватися до кінця поточного року.

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