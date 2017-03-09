Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО





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Десятки лучан зібрались біля пам’ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського діяча, талант якого випередив час, а поетичне слово актуальне й донині. Серед них – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, громадських організацій, депутати Луцької міської ради, а також студентська та учнівська молодь.



Урочистості розпочались з декламування віршів, за участю представників творчої інтелігенції та молоді міста. Своїм виступом вони знову підкреслили роль творчості Кобзаря, силу його слова у нинішній час. Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах.



Потому присутні поклали квіти до пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка.



Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька із мистецьким проєктом «На струнах Кобзаревої душі».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку, на початку весни, українці традиційно вшановують видатного письменника, художника, поета, знаного в народі як Кобзаря - Тараса Шевченка. Сьогодні, з нагоди 206-ї річниці від дня його народження, у Луцьку відбулося літературно-мистецьке свято "Нас єднають думи Кобзаря".Про це пишуть на сайті Луцькради.Десятки лучан зібрались біля пам’ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського діяча, талант якого випередив час, а поетичне слово актуальне й донині. Серед них – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, заступник міського голови, представники обласної влади, громадських організацій, депутати Луцької міської ради, а також студентська та учнівська молодь.Урочистості розпочались з декламування віршів, за участю представників творчої інтелігенції та молоді міста. Своїм виступом вони знову підкреслили роль творчості Кобзаря, силу його слова у нинішній час. Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах.Потому присутні поклали квіти до пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка.Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька із мистецьким проєктом «На струнах Кобзаревої душі».

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