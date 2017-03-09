Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО
Сьогодні, 22:25
Щороку, на початку весни, українці традиційно вшановують видатного письменника, художника, поета, знаного в народі як Кобзаря - Тараса Шевченка. Сьогодні, з нагоди 206-ї річниці від дня його народження, у Луцьку відбулося літературно-мистецьке свято "Нас єднають думи Кобзаря".
Про це пишуть на сайті Луцькради.
Десятки лучан зібрались біля пам’ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського діяча, талант якого випередив час, а поетичне слово актуальне й донині. Серед них – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, громадських організацій, депутати Луцької міської ради, а також студентська та учнівська молодь.
Урочистості розпочались з декламування віршів, за участю представників творчої інтелігенції та молоді міста. Своїм виступом вони знову підкреслили роль творчості Кобзаря, силу його слова у нинішній час. Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах.
Потому присутні поклали квіти до пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка.
Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька із мистецьким проєктом «На струнах Кобзаревої душі».
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Про це пишуть на сайті Луцькради.
Десятки лучан зібрались біля пам’ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського діяча, талант якого випередив час, а поетичне слово актуальне й донині. Серед них – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, громадських організацій, депутати Луцької міської ради, а також студентська та учнівська молодь.
Урочистості розпочались з декламування віршів, за участю представників творчої інтелігенції та молоді міста. Своїм виступом вони знову підкреслили роль творчості Кобзаря, силу його слова у нинішній час. Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах.
Потому присутні поклали квіти до пам’ятника Тараса Григоровича Шевченка.
Урочистості продовжились у Палаці культури міста Луцька із мистецьким проєктом «На струнах Кобзаревої душі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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