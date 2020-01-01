Як у Луцькому зоопарку святкували 8 березня. ФОТО





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«До слова, черги були не лише до кас, а навіть до фотозон та букетів із тюльпанів, аби зробити світлини на згадку. Майже усі гості дякували КП «Луцький зоопарк» за цю весняну акцію. А везунчики ще й потрапили в об’єктив Олега Міткевича, тож знайдуть себе на фото. І ми впевнені, що наша соціальна спрямованість та вміння дарувати людям радість трансформувалися у позитивний енергетичний посил, який повернеться до нас і до вас новими звершеннями та успіхами у 2020 році! Тож на цьому низка сюрпризів від Луцького зоопарку не завершилася», – йдеться у дописі.



Додають, що у вихідні працюватимуть на годину довше – з 10:00 до 18:00. Також кожен перший понеділок місяця запрошують на безплатні відвідини зоопарку пенсіонерів за віком (за наявності відповідного посвідчення).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад чотири тисячі жінок відвідали «Луцький зоопарк» 8 березня. Як повідомляють працівники підприємства багато гостей приїхали спеціально до обласного центру аби відвідати зоопарк.Про це пишуть на сторінці зоопарку у «Фейсбук».«До слова, черги були не лише до кас, а навіть до фотозон та букетів із тюльпанів, аби зробити світлини на згадку. Майже усі гості дякували КП «Луцький зоопарк» за цю весняну акцію. А везунчики ще й потрапили в об’єктив Олега Міткевича, тож знайдуть себе на фото. І ми впевнені, що наша соціальна спрямованість та вміння дарувати людям радість трансформувалися у позитивний енергетичний посил, який повернеться до нас і до вас новими звершеннями та успіхами у 2020 році! Тож на цьому низка сюрпризів від Луцького зоопарку не завершилася», – йдеться у дописі.Додають, що у вихідні працюватимуть на годину довше – з 10:00 до 18:00. Також кожен перший понеділок місяця запрошують на безплатні відвідини зоопарку пенсіонерів за віком (за наявності відповідного посвідчення).

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