вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10 березня на Волині: гортаючи календар

10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає лікар-хірург, заслужений лікар України Анатолій Ленартович, міський голова Горохова Віктор Годик, луцький фотограф Роман Домбровський (на фото) та депутат Луцької міської ради Микита Рабан.

Іменини 10 березня у Тараса.

Вітаємо усіх їх зі святом, бажаємо здоров’я, невичерпної наснаги й життєвих перемог.

1865-й — у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання пісні "Ще не вмерла Україна" Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського, що згодом стала національним гімном.

10 березня 1902 року через Маневичі був відкритий рух поїздів.

У цей день 1914-го у селі Буяни на Волині народився український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політв'язень Микола Куделя.

Був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни відбував заслання на Колимі.

Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися у місцевій пресі, київських журналах.

Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).

Не стало Миколи Куделі 2004 року.

1787 рік — Устим Кармелюк, український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва.

10 березня 1945 року побачив світ перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда».

10 березня 2011-го на 61-му році життя помер відомий на Волині митець, директор Навчально-методичного центру культури Волині, хормейстер, співак Віталій Бобицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у Луцькому зоопарку святкували 8 березня. ФОТО
09 березень, 23:23
Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
09 березень, 22:43
Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО
09 березень, 22:25
Троє синів на війні: історія багатодітної волинянки
09 березень, 21:39
Схожі новини
9 березня на Волині: гортаючи календар 9 березня на Волині: гортаючи календар
09 березень, 00:00
7 березня на Волині: гортаючи календар 7 березня на Волині: гортаючи календар
07 березень, 00:00
5 березня на Волині: гортаючи календар 5 березня на Волині: гортаючи календар
05 березень, 00:00
3 березня на Волині: гортаючи календар 3 березня на Волині: гортаючи календар
03 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як у Луцькому зоопарку святкували 8 березня. ФОТО
09 березень, 23:23
 0
Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
09 березень, 22:43
 0
Лучани вшанували пам’ять Тараса Шевченка. ФОТО
09 березень, 22:25
 0
Троє синів на війні: історія багатодітної волинянки
09 березень, 21:39
 0
Медіа
відео
1/8