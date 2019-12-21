На прибирання Луцька витратять понад 14 мільйонів





Про це



Надавача послуг визначать у рамках відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 8 квітня. Розпочнуть аукціони за трьома лотами на суми 3,514, 6,732 та 4,251 мільйона гривень 14 травня. Строк надання послуг – до кінця року.



Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів міста Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в селі Брище Луцького району.

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