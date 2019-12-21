На прибирання Луцька витратять понад 14 мільйонів
Сьогодні, 08:10
Послуги з прибирання та підмітання вулиць цьогогріч коштуватимуть до 14,497 мільйона гривень.
Про це інформує Волинь online.
Надавача послуг визначать у рамках відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 8 квітня. Розпочнуть аукціони за трьома лотами на суми 3,514, 6,732 та 4,251 мільйона гривень 14 травня. Строк надання послуг – до кінця року.
Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів міста Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в селі Брище Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинь online.
Надавача послуг визначать у рамках відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 8 квітня. Розпочнуть аукціони за трьома лотами на суми 3,514, 6,732 та 4,251 мільйона гривень 14 травня. Строк надання послуг – до кінця року.
Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів міста Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в селі Брище Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На прибирання Луцька витратять понад 14 мільйонів
Сьогодні, 08:10
Українським військовим обмежать активність у соцмережах
Сьогодні, 07:12
В усіх країнах Євросоюзу зафіксовано коронавірус
Сьогодні, 06:07
На Волині судили чоловіка, який керував трактором напідпитку
Сьогодні, 05:21
Медики назвали корисні властивості чорної смородини
Сьогодні, 04:12
Медіа