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На прибирання Луцька витратять понад 14 мільйонів

На прибирання Луцька витратять понад 14 мільйонів
Послуги з прибирання та підмітання вулиць цьогогріч коштуватимуть до 14,497 мільйона гривень.

Про це інформує Волинь online.

Надавача послуг визначать у рамках відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 8 квітня. Розпочнуть аукціони за трьома лотами на суми 3,514, 6,732 та 4,251 мільйона гривень 14 травня. Строк надання послуг – до кінця року.

Йдеться про санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць, схилів, скверів міста Луцька протягом року, (в тому числі механізоване прибирання та полив вулиць) з вивезенням зметів та сміття на полігон твердих побутових відходів в селі Брище Луцького району.

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Теги: луцьк, місто, прибирання
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