На Волині судили чоловіка, який керував трактором напідпитку
Сьогодні, 05:21
Суддя Любомльського районного суду Степан Чишій розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом трактора.
Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль
28 грудня минулого року, керуючи трактором «Т-25», без номерного знаку, на 488 кілометрі автодороги М-07 в селі Вишнів Любомльського району, в порушення п.2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.
На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки та розпискою про отримання повістки суду.
Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль
28 грудня минулого року, керуючи трактором «Т-25», без номерного знаку, на 488 кілометрі автодороги М-07 в селі Вишнів Любомльського району, в порушення п.2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.
На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки та розпискою про отримання повістки суду.
Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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