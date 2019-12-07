На Волині судили чоловіка, який керував трактором напідпитку

Степан Чишій розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом трактора.



Про це йдеться у постанові суду, -



28 грудня минулого року, керуючи трактором «Т-25», без номерного знаку, на 488 кілометрі автодороги М-07 в селі Вишнів Любомльського району, в порушення п.2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки та розпискою про отримання повістки суду.



Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.



Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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