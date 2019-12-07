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На Волині судили чоловіка, який керував трактором напідпитку

На Волині судили чоловіка, який керував трактором напідпитку
Суддя Любомльського районного суду Степан Чишій розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом трактора.

Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль

28 грудня минулого року, керуючи трактором «Т-25», без номерного знаку, на 488 кілометрі автодороги М-07 в селі Вишнів Любомльського району, в порушення п.2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.

На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки та розпискою про отримання повістки суду.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, трактор, п'яний за кермом
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