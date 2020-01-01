Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Автопригода трапилась 9 березня.



За словами очевидців, бус «Volkswagen Transporter» наїхав на бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.



Дорога не освітлюється, також погана видимість через туман.



Водія автівки повезли на освідування на стан алкогольного сп’яніння.



За попередніми даними, водій мікроавтобуса все ж тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці мікроавтобус Volkswagen збив на смерть жінку похилого віку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Автопригода трапилась 9 березня.За словами очевидців, бус «Volkswagen Transporter» наїхав на бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.Дорога не освітлюється, також погана видимість через туман.Водія автівки повезли на освідування на стан алкогольного сп’яніння.За попередніми даними, водій мікроавтобуса все ж тверезий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію