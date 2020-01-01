Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
Сьогодні, 22:43
У селі Рованці мікроавтобус Volkswagen збив на смерть жінку похилого віку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода трапилась 9 березня.
За словами очевидців, бус «Volkswagen Transporter» наїхав на бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.
Дорога не освітлюється, також погана видимість через туман.
Водія автівки повезли на освідування на стан алкогольного сп’яніння.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса все ж тверезий.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода трапилась 9 березня.
За словами очевидців, бус «Volkswagen Transporter» наїхав на бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.
Дорога не освітлюється, також погана видимість через туман.
Водія автівки повезли на освідування на стан алкогольного сп’яніння.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса все ж тверезий.
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