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Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю

Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
У селі Рованці мікроавтобус Volkswagen збив на смерть жінку похилого віку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автопригода трапилась 9 березня.

За словами очевидців, бус «Volkswagen Transporter» наїхав на бабусю, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Дорога не освітлюється, також погана видимість через туман.

Водія автівки повезли на освідування на стан алкогольного сп’яніння.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса все ж тверезий.


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Теги: дтп, аварія, авто, рованці
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