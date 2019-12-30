Опублікували неймовірні світлини Воронячого Місяця над Луцьком





Про це



У перший весняний місяць цього року повня прикрасила небо 9 березня о 17:48 годині. Найкраще спостерігати за унікальним природним явищем на заході сонця перед його сходом – тоді нічне світило буде дуже близько до Землі. Так, насолоджуватись надзвичайно яскравим місяцем, що у березні сяє в сузір’ї Лева можна від сутінків до світанку. До слова, березневий повний Місяць буде третім повним Місяцем, першим Супермісяцем та другим найближчим до Землі повним Місяцем 2020 року. Відстань від нашої планети до супутника становитиме 357 404 кілометрів.



Супермісяць – це повний Місяць, що виникає поблизу або збігається з перигеєм, його найбільшим наближенням до Землі. Інша назва цієї події – «повний місяць Перигея». Березневий супермісяць буде здаватися трохи більшим (14%) і яскравішим (30%) на небі, ніж типовий повний Місяць, проте ця різниця може бути непомітна неозброєним оком випадкових спостерігачів. Наступні два супермісяці 2020-го року відбудуться 8 квітня на відстані 357,034 кілометрів від Землі та 7 травня на відстані 361,184 кілометрів.



Черв’ячний Місяць, Місяць Врожаю, Місяць деревних соків – це остання повня перед весняним рівноденням, яке відбудеться у п’ятницю, 20 березня, близько 05:49 за київським часом, і знаменує початок весни. Найпоширеніша назва березневої повні – все ж Місяць Хробаків, або Черв’ячний Місяць, оскільки в цей час року температура повітря зростає, земля починає пом’якшуватися, на поверхні ґрунту з’являються дощові черв’яки і птахи починають їх знаходити. Це має сенс для Північної півкулі. У Південній півкулі, де пори року протилежні сезону Північної півкулі, березневий повний Місяць є найближчим повним Місяцем до осіннього рівнодення, і тому його називають Місяцем Повного Врожаю. Для тих, хто живе в Південній півкулі, Місяць повного черв’яка відбувається у вересні.



Наступні повні очікуються 8 квітня, 7 травня, 5 червня, 5 липня, 3 серпня, 2 вересня, 2 жовтня, 31 жовтня, 30 листопада та 30 грудня. Троє з них – червнева, липнева і листопадова – будуть супроводжуватися затемненнями Місяця.



Текст і фото – Вікторії Семенюк













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Березнева повня – третій повний місяць у 2020 році, який співпав із таким природнім явищем, як «суперповня» – моментом максимального зближення Землі із своїм супутником. Першу весняну повню називають Місяцем Хробака, або ж Місяцем деревних соків, Воронячим Місяцем тощо.Про це пише ІА Волинські новини.У перший весняний місяць цього року повня прикрасила небо 9 березня о 17:48 годині. Найкраще спостерігати за унікальним природним явищем на заході сонця перед його сходом – тоді нічне світило буде дуже близько до Землі. Так, насолоджуватись надзвичайно яскравим місяцем, що у березні сяє в сузір’ї Лева можна від сутінків до світанку. До слова, березневий повний Місяць буде третім повним Місяцем, першим Супермісяцем та другим найближчим до Землі повним Місяцем 2020 року. Відстань від нашої планети до супутника становитиме 357 404 кілометрів.Супермісяць – це повний Місяць, що виникає поблизу або збігається з перигеєм, його найбільшим наближенням до Землі. Інша назва цієї події – «повний місяць Перигея». Березневий супермісяць буде здаватися трохи більшим (14%) і яскравішим (30%) на небі, ніж типовий повний Місяць, проте ця різниця може бути непомітна неозброєним оком випадкових спостерігачів. Наступні два супермісяці 2020-го року відбудуться 8 квітня на відстані 357,034 кілометрів від Землі та 7 травня на відстані 361,184 кілометрів.Черв’ячний Місяць, Місяць Врожаю, Місяць деревних соків – це остання повня перед весняним рівноденням, яке відбудеться у п’ятницю, 20 березня, близько 05:49 за київським часом, і знаменує початок весни. Найпоширеніша назва березневої повні – все ж Місяць Хробаків, або Черв’ячний Місяць, оскільки в цей час року температура повітря зростає, земля починає пом’якшуватися, на поверхні ґрунту з’являються дощові черв’яки і птахи починають їх знаходити. Це має сенс для Північної півкулі. У Південній півкулі, де пори року протилежні сезону Північної півкулі, березневий повний Місяць є найближчим повним Місяцем до осіннього рівнодення, і тому його називають Місяцем Повного Врожаю. Для тих, хто живе в Південній півкулі, Місяць повного черв’яка відбувається у вересні.Наступні повні очікуються 8 квітня, 7 травня, 5 червня, 5 липня, 3 серпня, 2 вересня, 2 жовтня, 31 жовтня, 30 листопада та 30 грудня. Троє з них – червнева, липнева і листопадова – будуть супроводжуватися затемненнями Місяця.

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