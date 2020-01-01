Медики назвали корисні властивості чорної смородини





Про це



Названий продукт перешкоджає прискореному старінню, він вкрай корисний завдяки значній кількості вітамінів. Цілющі властивості чорної смородини і листя даної рослини використовують в народній медицині, а також в лікувальних і профілактичних цілях. У ягодах є вітаміни С, В1, КК, каротин, присутні яблучна, лимонна і органічна кислоти.



У плодах міститься залізо, пектини, цукор і дубильні речовини. Завдяки такому складу смородина ефективно лікує гастрит, виразку шлунка, атеросклероз, то ж відноситься до захворювань нирок і недокрів’я.



При названих захворюваннях рекомендується вживати свіжі або сухі ягоди, а також готувати відвар з листя. До того ж, останні активно пригнічують збудників дизентерії і підвищують активність антибіотиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики назвали корисні властивості чорної смородини. При вживанні даних ягід відбувається загальна профілактика організму, вони ефективно впливають на роботу внутрішніх органів, покращуючи обмін речовин.Про це пише Ukrhealth.Названий продукт перешкоджає прискореному старінню, він вкрай корисний завдяки значній кількості вітамінів. Цілющі властивості чорної смородини і листя даної рослини використовують в народній медицині, а також в лікувальних і профілактичних цілях. У ягодах є вітаміни С, В1, КК, каротин, присутні яблучна, лимонна і органічна кислоти.У плодах міститься залізо, пектини, цукор і дубильні речовини. Завдяки такому складу смородина ефективно лікує гастрит, виразку шлунка, атеросклероз, то ж відноситься до захворювань нирок і недокрів’я.При названих захворюваннях рекомендується вживати свіжі або сухі ягоди, а також готувати відвар з листя. До того ж, останні активно пригнічують збудників дизентерії і підвищують активність антибіотиків.

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