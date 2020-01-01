В усіх країнах Євросоюзу зафіксовано коронавірус





Як повідомляє Агентство новин Кіпру, захворювання виявили у двох кіпріотів 25 і 64 років, -



Їм поставили діагноз співробітники державної лікарні в Нікосії, повідомив у понеділок глава МОЗ Кіпру Константінос Іоанну. Один з хворих - 25-річний чоловік - повернувся 26 лютого з Мілана і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім його направили на самоізоляцію.



Нагадаємо, Кіпр до останнього дня залишався єдиною країною Євросоюзу, де не був зафіксований коронавірус. Небезпечне захворювання раніше виявили у 26 країнах ЄС. Увечері в понеділок стало відомо про двох жертв коронавірусу в Німеччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Європейського Союзу більше не залишилося країн, в яких не виявили коронавірусу COVID-19.Як повідомляє Агентство новин Кіпру, захворювання виявили у двох кіпріотів 25 і 64 років, - інформує УНІАН.Їм поставили діагноз співробітники державної лікарні в Нікосії, повідомив у понеділок глава МОЗ Кіпру Константінос Іоанну. Один з хворих - 25-річний чоловік - повернувся 26 лютого з Мілана і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім його направили на самоізоляцію.Нагадаємо, Кіпр до останнього дня залишався єдиною країною Євросоюзу, де не був зафіксований коронавірус. Небезпечне захворювання раніше виявили у 26 країнах ЄС. Увечері в понеділок стало відомо про двох жертв коронавірусу в Німеччині.

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