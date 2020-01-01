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В усіх країнах Євросоюзу зафіксовано коронавірус

В усіх країнах Євросоюзу зафіксовано коронавірус
На території Європейського Союзу більше не залишилося країн, в яких не виявили коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Агентство новин Кіпру, захворювання виявили у двох кіпріотів 25 і 64 років, - інформує УНІАН.

Їм поставили діагноз співробітники державної лікарні в Нікосії, повідомив у понеділок глава МОЗ Кіпру Константінос Іоанну. Один з хворих - 25-річний чоловік - повернувся 26 лютого з Мілана і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім його направили на самоізоляцію.

Нагадаємо, Кіпр до останнього дня залишався єдиною країною Євросоюзу, де не був зафіксований коронавірус. Небезпечне захворювання раніше виявили у 26 країнах ЄС. Увечері в понеділок стало відомо про двох жертв коронавірусу в Німеччині.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я, європа
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