В усіх країнах Євросоюзу зафіксовано коронавірус
Сьогодні, 06:07
На території Європейського Союзу більше не залишилося країн, в яких не виявили коронавірусу COVID-19.
Як повідомляє Агентство новин Кіпру, захворювання виявили у двох кіпріотів 25 і 64 років, - інформує УНІАН.
Їм поставили діагноз співробітники державної лікарні в Нікосії, повідомив у понеділок глава МОЗ Кіпру Константінос Іоанну. Один з хворих - 25-річний чоловік - повернувся 26 лютого з Мілана і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім його направили на самоізоляцію.
Нагадаємо, Кіпр до останнього дня залишався єдиною країною Євросоюзу, де не був зафіксований коронавірус. Небезпечне захворювання раніше виявили у 26 країнах ЄС. Увечері в понеділок стало відомо про двох жертв коронавірусу в Німеччині.
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Як повідомляє Агентство новин Кіпру, захворювання виявили у двох кіпріотів 25 і 64 років, - інформує УНІАН.
Їм поставили діагноз співробітники державної лікарні в Нікосії, повідомив у понеділок глава МОЗ Кіпру Константінос Іоанну. Один з хворих - 25-річний чоловік - повернувся 26 лютого з Мілана і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім його направили на самоізоляцію.
Нагадаємо, Кіпр до останнього дня залишався єдиною країною Євросоюзу, де не був зафіксований коронавірус. Небезпечне захворювання раніше виявили у 26 країнах ЄС. Увечері в понеділок стало відомо про двох жертв коронавірусу в Німеччині.
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