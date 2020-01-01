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Долар і євро стрімко зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 10 березня

Долар і євро стрімко зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 10 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 25.00, а продаж – 25.80.

Євро при купівлі становить – 28.25, продажу – 28.90.

Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.45, продаж – 6.70

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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