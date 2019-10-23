Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Ще з вечора 9 березня Луцьк огорнув густий туман.
Він не розсіюється і зранку 10 березня. Світлинами ранкового міста поділилося видання «Конкурент».
Зазначимо, що про туман попереджали і рятувальники, зокрема встановили I рівень небезпечності (жовтий). Видимість на дорогах – 200-500 м.
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Він не розсіюється і зранку 10 березня. Світлинами ранкового міста поділилося видання «Конкурент».
Зазначимо, що про туман попереджали і рятувальники, зокрема встановили I рівень небезпечності (жовтий). Видимість на дорогах – 200-500 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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