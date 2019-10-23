Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО





Він не розсіюється і зранку 10 березня. Світлинами ранкового міста поділилося видання



Зазначимо, що про туман попереджали і













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще з вечора 9 березня Луцьк огорнув густий туман.Він не розсіюється і зранку 10 березня. Світлинами ранкового міста поділилося видання «Конкурент» Зазначимо, що про туман попереджали і рятувальники , зокрема встановили I рівень небезпечності (жовтий). Видимість на дорогах – 200-500 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію