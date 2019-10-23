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Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО

Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Ще з вечора 9 березня Луцьк огорнув густий туман.

Він не розсіюється і зранку 10 березня. Світлинами ранкового міста поділилося видання «Конкурент».

Зазначимо, що про туман попереджали і рятувальники, зокрема встановили I рівень небезпечності (жовтий). Видимість на дорогах – 200-500 м.


Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО
Луцьк «тоне» в густому тумані. ФОТО




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Теги: Луцьк, туман, місто, ранок, фото
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