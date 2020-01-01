У Луцькому районі розпочався патріотичний вишкіл для молоді. ВІДЕО





Його присвятили до дня народження Тараса Шевченка, - пише



Учасникам – від 11 до 40 років, каже організатор Михайло Плотніков. Наразі їх нараховують 24. Переважно – це пластуни та члени молодіжних організацій.



Учасник вишколу Микола Бощук розповідає: "Камуфляж для того, щоб краще маскував – можна взяти на базарі або в мисливських магазинах. Шолом – щоб по голові не прилітало, замовив в інтернеті. Що мене приваблює – командна робота і дисципліна. Я навчився надавати першу медичну допомогу і більш-менш стріляти".



Іншій учасниці Марії Дашкевич – 13. Вона каже, що вже протягом 3-х років займається у патріотичних гуртках.



"Бо я хочу стати в майбутньому військовим і це згодиться в подальшому. Це наближено до реальних бойових дій і умов і краще, ніж послухати це десь. Атмосфера така дружня, дружньо-насторожлива. Не один до одного, а до ситуації, це здружує", - мовить дівчинка.



"Ми займаємося вихованням молоді тривалий час. Як до війни, до революції багато хто цим займався, так і продовжуємо займатися. Вже була гутірка по першій медичній допомозі, хлопці і дівчата вчилися виносити поранених, імітували обстріл, витягували на собі, вчилися накладати джгути. Далі у нас буде гутірка по базових елементах тактики Безперечно, буде гутірка про Шевченка, про його серйозне значення для України. Потім буде велика гра за сценарієм серйозна страйкбольна, коли хлопці і дівчата, команди будуть по карті знаходити точки, змагатися, хто перший захопить, передасть шифровки, з раціями і т.д., тобто, буде така масштабна гра. Ми вважаємо, що в країні, яка воює, певний мілітаризм серед населення – це правильна річ, пацифізм гарний, коли його пропагують переможці. І він ще більше гарний, коли він підкріплений потрійною перевагою в танках і авіації. Коли ми переможемо, повернемо території будемо мирні і всіх любити", - каже Михайло Плотніков.



Зі слів Михайла Плотнікова, такі військово-патріотичні вишколи будуть проводитися кілька разів на місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочався патріотичний вишкіл для дітей і дорослих.Його присвятили до дня народження Тараса Шевченка, - пише Суспільне Волинь. Учасникам – від 11 до 40 років, каже організатор. Наразі їх нараховують 24. Переважно – це пластуни та члени молодіжних організацій.Учасник вишколурозповідає: "Камуфляж для того, щоб краще маскував – можна взяти на базарі або в мисливських магазинах. Шолом – щоб по голові не прилітало, замовив в інтернеті. Що мене приваблює – командна робота і дисципліна. Я навчився надавати першу медичну допомогу і більш-менш стріляти".Іншій учасниці– 13. Вона каже, що вже протягом 3-х років займається у патріотичних гуртках."Бо я хочу стати в майбутньому військовим і це згодиться в подальшому. Це наближено до реальних бойових дій і умов і краще, ніж послухати це десь. Атмосфера така дружня, дружньо-насторожлива. Не один до одного, а до ситуації, це здружує", - мовить дівчинка."Ми займаємося вихованням молоді тривалий час. Як до війни, до революції багато хто цим займався, так і продовжуємо займатися. Вже була гутірка по першій медичній допомозі, хлопці і дівчата вчилися виносити поранених, імітували обстріл, витягували на собі, вчилися накладати джгути. Далі у нас буде гутірка по базових елементах тактики Безперечно, буде гутірка про Шевченка, про його серйозне значення для України. Потім буде велика гра за сценарієм серйозна страйкбольна, коли хлопці і дівчата, команди будуть по карті знаходити точки, змагатися, хто перший захопить, передасть шифровки, з раціями і т.д., тобто, буде така масштабна гра. Ми вважаємо, що в країні, яка воює, певний мілітаризм серед населення – це правильна річ, пацифізм гарний, коли його пропагують переможці. І він ще більше гарний, коли він підкріплений потрійною перевагою в танках і авіації. Коли ми переможемо, повернемо території будемо мирні і всіх любити", - каже Михайло Плотніков.Зі слів Михайла Плотнікова, такі військово-патріотичні вишколи будуть проводитися кілька разів на місяць.

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