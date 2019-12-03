Волинянці «зняли порчу» за 10 тисяч гривень
Сьогодні, 10:30
«Зняття порчі» ковельчанці обійшлося в 10 тисяч гривень.
7 березня в Ковельський відділ поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що вона стала жертвою шахрайки.
За словами потерпілої, подія трапилась вдень, в парку на бульварі Лесі Українки, що у Ковелі. До неї підійшла невідома жінка і почала розмову, мовляв, на заявницю наклали «порчу», і запропонувала її зняти.
27-річна ковельчанка погодилася, віддавши за «добру справу» незнайомці 400 гривень та ювелірні вироби. Загалом дівчину ошукали на 10 тисяч гривень.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190( Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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7 березня в Ковельський відділ поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що вона стала жертвою шахрайки.
За словами потерпілої, подія трапилась вдень, в парку на бульварі Лесі Українки, що у Ковелі. До неї підійшла невідома жінка і почала розмову, мовляв, на заявницю наклали «порчу», і запропонувала її зняти.
27-річна ковельчанка погодилася, віддавши за «добру справу» незнайомці 400 гривень та ювелірні вироби. Загалом дівчину ошукали на 10 тисяч гривень.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190( Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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