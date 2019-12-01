Усі дати із ЗНО з історії України – у реп-кліпі: волинянин долучився до створення навчального відео

Іван Міщук, який родом із села Штунь, що в Любомльському районі на Волині, нині працює в компанії ZNOUA, яка займаються підготовкою учнів до ЗНО.



Зараз YouTube-канал компанії активно наповнюють: створюють навчальні відео з предметів ЗНО та розважальні відео, які будуть цікаві школярам. До процесу долучився і волинянин, – пише



«Минулого року вийшов кліп, де хлопець зачитав у репі всі слова зі складними наголосами, які треба знати на ЗНО з української мови та літератури. Воно набрало багато переглядів, тож ми вирішили спробувати зробити щось ще крутіше. Обирали між математикою та історією. Оскільки історію складає більша кількість людей, то й трек вирішили робити про це. Ігор та Валентин (вони автори слів) написали трек десь за тиждень. Після цього ми перевірили, щоб усі дати були правильні, і щоб вони були в Програмі ЗНО й дійсно були потрібні випускникам. Після цього записали на студії трек, і знімали вже кліп», – говорить Іван Міщук.



Іван Міщук



Відео набрало вже понад сто тисяч переглядів, організатори вже мають ідеї для створення відео з для підготовки до ЗНО з математики, але це поки на стадії думок.



Тим часом, у коментарях під відео пишуть вдячні учні, які здаватимуть цьогоріч ЗНО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який родом із села Штунь, що в Любомльському районі на Волині, нині працює в компанії ZNOUA, яка займаються підготовкою учнів до ЗНО.Зараз YouTube-канал компанії активно наповнюють: створюють навчальні відео з предметів ЗНО та розважальні відео, які будуть цікаві школярам. До процесу долучився і волинянин, – пише Район.Любомль «Минулого року вийшов кліп, де хлопець зачитав у репі всі слова зі складними наголосами, які треба знати на ЗНО з української мови та літератури. Воно набрало багато переглядів, тож ми вирішили спробувати зробити щось ще крутіше. Обирали між математикою та історією. Оскільки історію складає більша кількість людей, то й трек вирішили робити про це.та(вони автори слів) написали трек десь за тиждень. Після цього ми перевірили, щоб усі дати були правильні, і щоб вони були в Програмі ЗНО й дійсно були потрібні випускникам. Після цього записали на студії трек, і знімали вже кліп», – говорить Іван Міщук.Відео набрало вже понад сто тисяч переглядів, організатори вже мають ідеї для створення відео з для підготовки до ЗНО з математики, але це поки на стадії думок.Тим часом, у коментарях під відео пишуть вдячні учні, які здаватимуть цьогоріч ЗНО.

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