Усі дати із ЗНО з історії України – у реп-кліпі: волинянин долучився до створення навчального відео
Сьогодні, 11:10
Іван Міщук, який родом із села Штунь, що в Любомльському районі на Волині, нині працює в компанії ZNOUA, яка займаються підготовкою учнів до ЗНО.
Зараз YouTube-канал компанії активно наповнюють: створюють навчальні відео з предметів ЗНО та розважальні відео, які будуть цікаві школярам. До процесу долучився і волинянин, – пише Район.Любомль.
«Минулого року вийшов кліп, де хлопець зачитав у репі всі слова зі складними наголосами, які треба знати на ЗНО з української мови та літератури. Воно набрало багато переглядів, тож ми вирішили спробувати зробити щось ще крутіше. Обирали між математикою та історією. Оскільки історію складає більша кількість людей, то й трек вирішили робити про це. Ігор та Валентин (вони автори слів) написали трек десь за тиждень. Після цього ми перевірили, щоб усі дати були правильні, і щоб вони були в Програмі ЗНО й дійсно були потрібні випускникам. Після цього записали на студії трек, і знімали вже кліп», – говорить Іван Міщук.
Відео набрало вже понад сто тисяч переглядів, організатори вже мають ідеї для створення відео з для підготовки до ЗНО з математики, але це поки на стадії думок.
Тим часом, у коментарях під відео пишуть вдячні учні, які здаватимуть цьогоріч ЗНО.
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Зараз YouTube-канал компанії активно наповнюють: створюють навчальні відео з предметів ЗНО та розважальні відео, які будуть цікаві школярам. До процесу долучився і волинянин, – пише Район.Любомль.
«Минулого року вийшов кліп, де хлопець зачитав у репі всі слова зі складними наголосами, які треба знати на ЗНО з української мови та літератури. Воно набрало багато переглядів, тож ми вирішили спробувати зробити щось ще крутіше. Обирали між математикою та історією. Оскільки історію складає більша кількість людей, то й трек вирішили робити про це. Ігор та Валентин (вони автори слів) написали трек десь за тиждень. Після цього ми перевірили, щоб усі дати були правильні, і щоб вони були в Програмі ЗНО й дійсно були потрібні випускникам. Після цього записали на студії трек, і знімали вже кліп», – говорить Іван Міщук.
Відео набрало вже понад сто тисяч переглядів, організатори вже мають ідеї для створення відео з для підготовки до ЗНО з математики, але це поки на стадії думок.
Тим часом, у коментарях під відео пишуть вдячні учні, які здаватимуть цьогоріч ЗНО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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