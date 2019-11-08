За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій

На Волині майже пів тисячі ДТП сталось від початку року. Так, за січень-лютий 2020 року зареєстрували 448 аварій.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області у facebook.На жаль, 18 людей на дорогах області загинули, 147 травмувались.Найбільше зростання ДТП спостерігають у Ратнівському районі.Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2 місяці 2020 року залишаються:- наїзд на пішохода (40%),- зіткнення (37%),- наїзд на перешкоду (11%),- перекидання транспортних засобів (5%),- наїзд на велосипедиста (3%).Головними причинами автопригод, які були скоєні впродовж цього періоду, є:- порушення правил маневрування – 134 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,- перевищення безпечної швидкості руху – 86 ДТП (19 %),- недодержання дистанції – 78 ДТП (17 %),- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 33 ДТП (7%),- порушення правил проїзду перехресть – 31 ДТП (7 %).За 2 місяці на території області зареєстровано 33 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 8 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 людини загинули та 10 травмувались.Статистика щодо пішоходів невтішна: за вказаний період зареєстрували 45 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 40 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 5 осіб та 41 особа травмована.За участю дітей зареєстровали 17 автопригод, в яких травмувалась 21 дитина. На щастя, жодна дитина не загинула в аваріях від початку року.