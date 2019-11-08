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За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій

За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій
На Волині майже пів тисячі ДТП сталось від початку року. Так, за січень-лютий 2020 року зареєстрували 448 аварій.

Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області у facebook.

На жаль, 18 людей на дорогах області загинули, 147 травмувались.
Найбільше зростання ДТП спостерігають у Ратнівському районі.

Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2 місяці 2020 року залишаються:

- наїзд на пішохода (40%),
- зіткнення (37%),
- наїзд на перешкоду (11%),
- перекидання транспортних засобів (5%),
- наїзд на велосипедиста (3%).

Головними причинами автопригод, які були скоєні впродовж цього періоду, є:

- порушення правил маневрування – 134 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 86 ДТП (19 %),
- недодержання дистанції – 78 ДТП (17 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 33 ДТП (7%),
- порушення правил проїзду перехресть – 31 ДТП (7 %).

За 2 місяці на території області зареєстровано 33 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 8 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 людини загинули та 10 травмувались.

Статистика щодо пішоходів невтішна: за вказаний період зареєстрували 45 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 40 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 5 осіб та 41 особа травмована.

За участю дітей зареєстровали 17 автопригод, в яких травмувалась 21 дитина. На щастя, жодна дитина не загинула в аваріях від початку року.

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Теги: аварії, статистика, Волинь
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