За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій
Сьогодні, 20:44
На Волині майже пів тисячі ДТП сталось від початку року. Так, за січень-лютий 2020 року зареєстрували 448 аварій.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області у facebook.
На жаль, 18 людей на дорогах області загинули, 147 травмувались.
Найбільше зростання ДТП спостерігають у Ратнівському районі.
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2 місяці 2020 року залишаються:
- наїзд на пішохода (40%),
- зіткнення (37%),
- наїзд на перешкоду (11%),
- перекидання транспортних засобів (5%),
- наїзд на велосипедиста (3%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні впродовж цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 134 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 86 ДТП (19 %),
- недодержання дистанції – 78 ДТП (17 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 33 ДТП (7%),
- порушення правил проїзду перехресть – 31 ДТП (7 %).
За 2 місяці на території області зареєстровано 33 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 8 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 людини загинули та 10 травмувались.
Статистика щодо пішоходів невтішна: за вказаний період зареєстрували 45 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 40 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 5 осіб та 41 особа травмована.
За участю дітей зареєстровали 17 автопригод, в яких травмувалась 21 дитина. На щастя, жодна дитина не загинула в аваріях від початку року.
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Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області у facebook.
На жаль, 18 людей на дорогах області загинули, 147 травмувались.
Найбільше зростання ДТП спостерігають у Ратнівському районі.
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2 місяці 2020 року залишаються:
- наїзд на пішохода (40%),
- зіткнення (37%),
- наїзд на перешкоду (11%),
- перекидання транспортних засобів (5%),
- наїзд на велосипедиста (3%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні впродовж цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 134 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 86 ДТП (19 %),
- недодержання дистанції – 78 ДТП (17 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 33 ДТП (7%),
- порушення правил проїзду перехресть – 31 ДТП (7 %).
За 2 місяці на території області зареєстровано 33 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 8 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 людини загинули та 10 травмувались.
Статистика щодо пішоходів невтішна: за вказаний період зареєстрували 45 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 40 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 5 осіб та 41 особа травмована.
За участю дітей зареєстровали 17 автопригод, в яких травмувалась 21 дитина. На щастя, жодна дитина не загинула в аваріях від початку року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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