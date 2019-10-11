вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину

Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
У Луцькому клінічному пологовому будинку розповіли про ціни на послуги, які надають у медзакладі. Зазначають, що деякі з них - безкоштовні.

Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

1. Набір на кесарів розтин (ціна залежить від аптеки) - середня ціна в аптеках у луцькому пологовому будинку 2400 гривень. Додаткові витрати можуть бути при ускладненні операції, при наявності суміжної екстрагенітальної патології. Крім того, лікарі можуть надати список необхідних препаратів, які пацієнт може сам придбати в будь-якій аптеці. А частину медикаментів (антибіотик та інше) надає держава (по мірі наявності і використання), що ще може здешевити набір.

2. Набір на вагінальні пологи - середня ціна 450-500 гривень.

3. Ціна спінальної анестезії 150-300 гривень - вартість голки в аптеці. Метод знечулення, який найчастіше використовується під час кесарського розтину.

4. Ціна за набір для епідуральної аналгезії 500-600 гривень - метод знечулення, який використовується під час пологів.

Зауважують, цю методику у луцькому пологовому будинку проводять при наявності строгих медичних показів. За даними ВООЗ, медикаментозного знечулення в пологах потребують лише 7-8% жінок.

5. Лабораторні обстеження (крім специфічних) - всі безкоштовні.

6. Ультразвукове дослідження (при направленні лікаря) - безкоштовно.

7. Харчування - безкоштовно.

8. Всі післяпологові палати - одномісні.

9. Працює послуга є-Малятко.

У медустанові зазначають, що це одні з найнижчих цін не лише на Волині, а й у всій Україні.

На фото нижче - ціни на палати покращеного перебування, вказані у гр/добу.

Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький пологовий будинок, ціни, послуги, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу
Сьогодні, 11:45
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Сьогодні, 11:36
Усі дати із ЗНО з історії України – у реп-кліпі: волинянин долучився до створення навчального відео
Сьогодні, 11:10
У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
11 жовтень, 2019, 14:00
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
03 липень, 2019, 13:00
Де та за скільки можна відпочити на Світязі Де та за скільки можна відпочити на Світязі
18 червень, 2019, 12:39
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
09 квітень, 2019, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 12:58
 0
На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО
Сьогодні, 12:46
 0
У Ковелі – потрійна ДТП з постраждалими: винуватець аварії втік з місця події. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:20
 0
На роледромі «GeneratorCity» щосуботи – дискотека на роликах*
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8