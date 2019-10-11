Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Сьогодні, 11:36
У Луцькому клінічному пологовому будинку розповіли про ціни на послуги, які надають у медзакладі. Зазначають, що деякі з них - безкоштовні.
Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.
1. Набір на кесарів розтин (ціна залежить від аптеки) - середня ціна в аптеках у луцькому пологовому будинку 2400 гривень. Додаткові витрати можуть бути при ускладненні операції, при наявності суміжної екстрагенітальної патології. Крім того, лікарі можуть надати список необхідних препаратів, які пацієнт може сам придбати в будь-якій аптеці. А частину медикаментів (антибіотик та інше) надає держава (по мірі наявності і використання), що ще може здешевити набір.
2. Набір на вагінальні пологи - середня ціна 450-500 гривень.
3. Ціна спінальної анестезії 150-300 гривень - вартість голки в аптеці. Метод знечулення, який найчастіше використовується під час кесарського розтину.
4. Ціна за набір для епідуральної аналгезії 500-600 гривень - метод знечулення, який використовується під час пологів.
Зауважують, цю методику у луцькому пологовому будинку проводять при наявності строгих медичних показів. За даними ВООЗ, медикаментозного знечулення в пологах потребують лише 7-8% жінок.
5. Лабораторні обстеження (крім специфічних) - всі безкоштовні.
6. Ультразвукове дослідження (при направленні лікаря) - безкоштовно.
7. Харчування - безкоштовно.
8. Всі післяпологові палати - одномісні.
9. Працює послуга є-Малятко.
У медустанові зазначають, що це одні з найнижчих цін не лише на Волині, а й у всій Україні.
На фото нижче - ціни на палати покращеного перебування, вказані у гр/добу.
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Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.
1. Набір на кесарів розтин (ціна залежить від аптеки) - середня ціна в аптеках у луцькому пологовому будинку 2400 гривень. Додаткові витрати можуть бути при ускладненні операції, при наявності суміжної екстрагенітальної патології. Крім того, лікарі можуть надати список необхідних препаратів, які пацієнт може сам придбати в будь-якій аптеці. А частину медикаментів (антибіотик та інше) надає держава (по мірі наявності і використання), що ще може здешевити набір.
2. Набір на вагінальні пологи - середня ціна 450-500 гривень.
3. Ціна спінальної анестезії 150-300 гривень - вартість голки в аптеці. Метод знечулення, який найчастіше використовується під час кесарського розтину.
4. Ціна за набір для епідуральної аналгезії 500-600 гривень - метод знечулення, який використовується під час пологів.
Зауважують, цю методику у луцькому пологовому будинку проводять при наявності строгих медичних показів. За даними ВООЗ, медикаментозного знечулення в пологах потребують лише 7-8% жінок.
5. Лабораторні обстеження (крім специфічних) - всі безкоштовні.
6. Ультразвукове дослідження (при направленні лікаря) - безкоштовно.
7. Харчування - безкоштовно.
8. Всі післяпологові палати - одномісні.
9. Працює послуга є-Малятко.
У медустанові зазначають, що це одні з найнижчих цін не лише на Волині, а й у всій Україні.
На фото нижче - ціни на палати покращеного перебування, вказані у гр/добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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