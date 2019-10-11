Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину





Про це



1. Набір на кесарів розтин (ціна залежить від аптеки) - середня ціна в аптеках у луцькому пологовому будинку 2400 гривень. Додаткові витрати можуть бути при ускладненні операції, при наявності суміжної екстрагенітальної патології. Крім того, лікарі можуть надати список необхідних препаратів, які пацієнт може сам придбати в будь-якій аптеці. А частину медикаментів (антибіотик та інше) надає держава (по мірі наявності і використання), що ще може здешевити набір.



2. Набір на вагінальні пологи - середня ціна 450-500 гривень.



3. Ціна спінальної анестезії 150-300 гривень - вартість голки в аптеці. Метод знечулення, який найчастіше використовується під час кесарського розтину.



4. Ціна за набір для епідуральної аналгезії 500-600 гривень - метод знечулення, який використовується під час пологів.



Зауважують, цю методику у луцькому пологовому будинку проводять при наявності строгих медичних показів. За даними ВООЗ, медикаментозного знечулення в пологах потребують лише 7-8% жінок.



5. Лабораторні обстеження (крім специфічних) - всі безкоштовні.



6. Ультразвукове дослідження (при направленні лікаря) - безкоштовно.



7. Харчування - безкоштовно.



8. Всі післяпологові палати - одномісні.



9. Працює послуга є-Малятко.



У медустанові зазначають, що це одні з найнижчих цін не лише на Волині, а й у всій Україні.



На фото нижче - ціни на палати покращеного перебування, вказані у гр/добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому клінічному пологовому будинку розповіли про ціни на послуги, які надають у медзакладі. Зазначають, що деякі з них - безкоштовні.Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.1. Набір на кесарів розтин (ціна залежить від аптеки) - середня ціна в аптеках у луцькому пологовому будинку 2400 гривень. Додаткові витрати можуть бути при ускладненні операції, при наявності суміжної екстрагенітальної патології. Крім того, лікарі можуть надати список необхідних препаратів, які пацієнт може сам придбати в будь-якій аптеці. А частину медикаментів (антибіотик та інше) надає держава (по мірі наявності і використання), що ще може здешевити набір.2. Набір на вагінальні пологи - середня ціна 450-500 гривень.3. Ціна спінальної анестезії 150-300 гривень - вартість голки в аптеці. Метод знечулення, який найчастіше використовується під час кесарського розтину.4. Ціна за набір для епідуральної аналгезії 500-600 гривень - метод знечулення, який використовується під час пологів.Зауважують, цю методику у луцькому пологовому будинку проводять при наявності строгих медичних показів. За даними ВООЗ, медикаментозного знечулення в пологах потребують лише 7-8% жінок.5. Лабораторні обстеження (крім специфічних) - всі безкоштовні.6. Ультразвукове дослідження (при направленні лікаря) - безкоштовно.7. Харчування - безкоштовно.8. Всі післяпологові палати - одномісні.9. Працює послуга є-Малятко.У медустанові зазначають, що це одні з найнижчих цін не лише на Волині, а й у всій Україні.На фото нижче - ціни на палати покращеного перебування, вказані у гр/добу.

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