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Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу

Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу
Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться сайті на МЗС України.

Українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки.

Громадянам України, які наразі перебувають в країні, просять слідкувати за рекомендаціями, а саме:

- Регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;

- Уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи пчихають);

- Не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);

- Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте;

- Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;

- Регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);

- Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;

Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);

Завжди мити руки після контакту із тваринами.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500.

Загальнонаціональний цілодобовий номер телефону з питань коронавірусу – 1500.


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Теги: коронавірус, Італія
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