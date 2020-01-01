Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.Про це йдеться сайті на МЗС України.Українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки.Громадянам України, які наразі перебувають в країні, просять слідкувати за рекомендаціями, а саме:- Регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;- Уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи пчихають);- Не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);- Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте;- Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;- Регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);- Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);Завжди мити руки після контакту із тваринами.У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500.Загальнонаціональний цілодобовий номер телефону з питань коронавірусу – 1500.