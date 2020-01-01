Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу
Сьогодні, 11:45
Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Про це йдеться сайті на МЗС України.
Українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки.
Громадянам України, які наразі перебувають в країні, просять слідкувати за рекомендаціями, а саме:
- Регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;
- Уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи пчихають);
- Не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);
- Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте;
- Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;
- Регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);
- Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;
Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);
Завжди мити руки після контакту із тваринами.
У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500.
Загальнонаціональний цілодобовий номер телефону з питань коронавірусу – 1500.
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Про це йдеться сайті на МЗС України.
Українцям, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки.
Громадянам України, які наразі перебувають в країні, просять слідкувати за рекомендаціями, а саме:
- Регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;
- Уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи пчихають);
- Не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);
- Прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи пчихаєте;
- Користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;
- Регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);
- Використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;
Не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);
Завжди мити руки після контакту із тваринами.
У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500.
Загальнонаціональний цілодобовий номер телефону з питань коронавірусу – 1500.
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