Біля залізничного вокзалу у Рівному вночі горів бус. ФОТО





Так, сьогодні, 10 березня, о 02:10 в місті Рівне по вулиці Небесної Сотні бійцями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста було ліквідовано загорання автомобіля Mercedes-Benz 310, 1995 року випуску, -



Про пожежу на спецлінію "101" повідомили небайдужі громадяни.



Вогонь знищив акумуляторну батарею, лакофарбове покриття капоту, пошкодив двигун автомобіля. Орієнтовна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлюють.



До гасіння був залучений один пожежний автомобіль та п'ятеро рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному біля залізничного вокзалу вночі загорівся автомобіля Mercedes-Benz.Так, сьогодні, 10 березня, о 02:10 в місті Рівне по вулиці Небесної Сотні бійцями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста було ліквідовано загорання автомобіля Mercedes-Benz 310, 1995 року випуску, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.Про пожежу на спецлінію "101" повідомили небайдужі громадяни.Вогонь знищив акумуляторну батарею, лакофарбове покриття капоту, пошкодив двигун автомобіля. Орієнтовна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлюють.До гасіння був залучений один пожежний автомобіль та п'ятеро рятувальників.

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