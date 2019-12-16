Біля залізничного вокзалу у Рівному вночі горів бус. ФОТО
Сьогодні, 12:07
У Рівному біля залізничного вокзалу вночі загорівся автомобіля Mercedes-Benz.
Так, сьогодні, 10 березня, о 02:10 в місті Рівне по вулиці Небесної Сотні бійцями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста було ліквідовано загорання автомобіля Mercedes-Benz 310, 1995 року випуску, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.
Про пожежу на спецлінію "101" повідомили небайдужі громадяни.
Вогонь знищив акумуляторну батарею, лакофарбове покриття капоту, пошкодив двигун автомобіля. Орієнтовна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлюють.
До гасіння був залучений один пожежний автомобіль та п'ятеро рятувальників.
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Так, сьогодні, 10 березня, о 02:10 в місті Рівне по вулиці Небесної Сотні бійцями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста було ліквідовано загорання автомобіля Mercedes-Benz 310, 1995 року випуску, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.
Про пожежу на спецлінію "101" повідомили небайдужі громадяни.
Вогонь знищив акумуляторну батарею, лакофарбове покриття капоту, пошкодив двигун автомобіля. Орієнтовна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Остаточну причину встановлюють.
До гасіння був залучений один пожежний автомобіль та п'ятеро рятувальників.
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