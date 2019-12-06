12 березня велика частина Луцька буде без води у кранах

У четвер, 12 березня, із 11 00 і орієнтовно до 17 00 год. зупинять Дубнівський водозабір для проведення аварійно-відновлювальних робіт.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Внаслідок цього без централізованого водопостачання на вказаний період залишиться правобережна від річки Стир частина Луцька, а саме: мікрорайони 33, 40, 55, центр міста, район «Старого міста», райони Теремно і Привокзальний, а також прилеглі території.Причина ремонту – заміна аварійних ділянок водопровідних мереж на пр. Волі, Чехова та у Привокзальному районі.Просимо завчасно подбати про запаси води для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб. Про хід виконання робіт чи виникнення можливих ускладнень будуть повідомляти додатково.