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12 березня велика частина Луцька буде без води у кранах

12 березня велика частина Луцька буде без води у кранах
У четвер, 12 березня, із 11 00 і орієнтовно до 17 00 год. зупинять Дубнівський водозабір для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Внаслідок цього без централізованого водопостачання на вказаний період залишиться правобережна від річки Стир частина Луцька, а саме: мікрорайони 33, 40, 55, центр міста, район «Старого міста», райони Теремно і Привокзальний, а також прилеглі території.

Причина ремонту – заміна аварійних ділянок водопровідних мереж на пр. Волі, Чехова та у Привокзальному районі.

Просимо завчасно подбати про запаси води для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб. Про хід виконання робіт чи виникнення можливих ускладнень будуть повідомляти додатково.



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Теги: водопостачання, Луцьк
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